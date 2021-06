Cronaca 633

Coronavirus, in Sicilia 228 nuovi casi e nessun decesso. Zona bianca ormai certa da lunedì

A livello nazionale i nuovi casi sono 1.325 e 37 le vittime nelle ultime 24 ore

Redazione

17 Giugno 2021 18:21

Nessun decesso per Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore, l'ultima volta che non erano stati registrati morti era il 20 settembre del 2020. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Salgono, però, leggermente rispetto agli ultimi due giorni i nuovi positivi che oggi sono 228 su 13.206 tamponi processati e il tasso di positività è salito all'1,6% (ieri era 1,1%). Ieri erano stati 168 i nuovi casi su 14.420 tamponi test. Da sottolineare, come detto, è che per la prima volta dopo diversi mesi, non sono segnalati decessi. Inoltre, scendono i ricoveri, sia ordinari che in terapia intensiva (-1).

Attualmente ci sono 5.901 positivi di cui 283 ricoverati in ospedale (ordinari), 35 in terapia intensiva, 5.583 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 218.270, mentre i decessi si fermano a 5.928. Da inizio pandemia sono stati 230.099 i casi registrati in Sicilia. A livello provinciale, a Palermo si sono registrati 39 casi, a Catania 76, a Messina 2, a Siracusa 5, a Trapani 11, a Ragusa 24, ad Agrigento 28, a Caltanissetta 21, ad Enna 22. A livello nazionale, prosegue il calo della curva epidemica. I nuovi casi sono 1.325, contro i 1.400 di ieri, e soprattutto i 2.089 di giovedì scorso. Con 200.315 tamponi, circa 3mila meno di ieri, ma il tasso di positività rimane stabile allo 0,7%. I decessi sono 37 (ieri 52), per un totale di 127.190 vittime dall’inizio dell’epidemia.

Si allenta ancora la pressione sulle strutture sanitarie: le terapie intensive sono 27 in meno (ieri -33) con 15 ingressi del giorno, e scendono a 444, mentre i ricoveri ordinari sono 176 in meno (ieri -269), 2.888 in totale. La regione con più casi odierni è la Lombardia (+232), seguita da Sicilia (+228), Campania (+131), Lazio (+119) e Puglia (+90). (Denise Marfia, Gds.it)



