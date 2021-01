Cronaca 975

Coronavirus, in Sicilia 1.954 positivi in più: è il secondo dato più alto in Italia. Le vittime sono 38

In leggera crescita la curva epidemica in Italia. I casi di oggi sono 16.310 e 475 le vittime

Redazione

16 Gennaio 2021 17:31

Anche oggi la Sicilia sfiora il record di nuovi contagi da coronavirus: sono 1.954 (lievemente superiore al numero di ieri, quando sono stati 1.945): è il secondo dato più alto in Italia, davanti c'è solo la Lombardia che ha 2.134 casi. Alto anche il numero di morti che sono 38 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 39). Sono 1.509 i guariti oggi mentre gli attuali positivi aumentano di 407 unità. Aumentano anche i numeri dei ricoveri anche se in maniera più lenta rispetto ai giorni scorsi: ci sono 2 posti occupati in più in terapia intensiva (per un totale di 212) mentre i ricoveri in regime ordinario crescono di 3 unità.La distribuzione nelle province vede Catania con 443, Palermo 423, Messina 434, Trapani 189, Siracusa 154, Ragusa 51, Caltanissetta 120, Agrigento 76, Enna 64.

In leggera crescita la curva epidemica in Italia. I casi di oggi sono 16.310, contro i 16.146 di ieri. Con 260.704 tamponi totali (da ieri vengono compresi nel computo anche i test antigenici rapidi), 13mila meno di ieri, tanto che il tasso di positività sale da 5,9 a 6,2%. I decessi nelle 24 ore sono 475 (ieri 477), per un totale di 81.800 vittime da inizio epidemia.

Ancora in calo i ricoveri, anche se contenuto: le terapie intensive sono 2 in meno (ieri -35), con 170 ingressi del giorno, e sono 2.520 in totale. Mentre i ricoveri ordinari sono 57 in meno (ieri -269) e scendono a 22.784. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi è la Lombardia (+2.134), seguita da Sicilia (+1.954), Veneto (+1.929), Emilia Romagna (+1.674) e Lazio (+1.282). Il totale dei contagiati sale così a 2.368.733.

I guariti sono 16.186 (ieri 18.979), per un totale di 1.729.216. Ancora in calo il numero degli attualmente positivi, oggi -351 (ieri -3.312), che sono ora 557.717. Di questi, 532.413 pazienti sono in isolamento domiciliare, 292 meno di ieri. (Gds.it)



Anche oggi la Sicilia sfiora il record di nuovi contagi da coronavirus: sono 1.954 (lievemente superiore al numero di ieri, quando sono stati 1.945): è il secondo dato più alto in Italia, davanti c'è solo la Lombardia che ha 2.134 casi. Alto anche il numero di morti che sono 38 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 39). Sono 1.509 i guariti oggi mentre gli attuali positivi aumentano di 407 unità. Aumentano anche i numeri dei ricoveri anche se in maniera più lenta rispetto ai giorni scorsi: ci sono 2 posti occupati in più in terapia intensiva (per un totale di 212) mentre i ricoveri in regime ordinario crescono di 3 unità.La distribuzione nelle province vede Catania con 443, Palermo 423, Messina 434, Trapani 189, Siracusa 154, Ragusa 51, Caltanissetta 120, Agrigento 76, Enna 64.

In leggera crescita la curva epidemica in Italia. I casi di oggi sono 16.310, contro i 16.146 di ieri. Con 260.704 tamponi totali (da ieri vengono compresi nel computo anche i test antigenici rapidi), 13mila meno di ieri, tanto che il tasso di positività sale da 5,9 a 6,2%. I decessi nelle 24 ore sono 475 (ieri 477), per un totale di 81.800 vittime da inizio epidemia.

Ancora in calo i ricoveri, anche se contenuto: le terapie intensive sono 2 in meno (ieri -35), con 170 ingressi del giorno, e sono 2.520 in totale. Mentre i ricoveri ordinari sono 57 in meno (ieri -269) e scendono a 22.784. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi è la Lombardia (+2.134), seguita da Sicilia (+1.954), Veneto (+1.929), Emilia Romagna (+1.674) e Lazio (+1.282). Il totale dei contagiati sale così a 2.368.733.

I guariti sono 16.186 (ieri 18.979), per un totale di 1.729.216. Ancora in calo il numero degli attualmente positivi, oggi -351 (ieri -3.312), che sono ora 557.717. Di questi, 532.413 pazienti sono in isolamento domiciliare, 292 meno di ieri. (Gds.it)



Covid, in Norvegia 23 morti "associate alla vaccinazione": vittime persone anziane e fragili

News Successiva Palpeggia e fotografa a seno nudo una donna con deficit psichico: 47enne arrestato

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare