Cronaca 587

Coronavirus, in Sicilia 168 nuovi casi e 8 decessi. Nessun nuovo positivo a Trapani

In Italia nelle ultime 24 ore sono 1.400 i positivi e 52 le vittime

Redazione

16 Giugno 2021 17:37

Sono 168 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 14.420 tamponi processati e il tasso di positività è sceso all'1,1% (ieri era all'1,3%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 200 i nuovi casi in un solo giorno su 15.260 tamponi. La regione con il maggior numero di casi risulta essere oggi la Lombardia (256), seguita da Sicilia (168) e Campania (167). Il bollettino evidenzia altre 8 vittime in Sicilia in 24 ore, mentre sono 524 i guariti. Attualmente nell'Isola ci sono 6.003 positivi al Covid di cui 292 ricoverati in ospedale (ordinari), 36 in terapia intensiva e 5.675 in isolamento domiciliare. Salgono a 217.940 i guariti, mentre i decessi sono in totale 5.928. Da inizio pandemia sono state 229.871 le persone contagiate in Sicilia.

A livello provinciale, a Palermo sono stati registrati 36 casi, a Catania 30, a Messina 13, a Siracusa 20, a Trapani 0, a Ragusa 16, ad Agrigento 8, a Caltanissetta 26, a Enna 19. Leggera crescita dei casi di coronavirus, invece, in Italia. Nelle ultime 24 ore, i nuovi positivi sono 1.400 (ieri erano stati 1.255), nonostante il numero inferiore di tamponi processati 203.173 e che fa salire il tasso di positività allo 0,68%. Scendono i decessi, 52 (-11). Il numero dei guariti si incrementa di 5.399 mentre quello degli attualmente positivi cala di 4.051 attestandosi su un numero di 101.855. (Denise Marfia, Gds.it)



