Coronavirus, in Sicilia 1.587 casi in più: resta alto il numero di ricoveri e il tasso di positività

Sono 37 le vittime nelle ultime 24 ore nell'Isola. In Italia i nuovi positivi sono 12.532 e 448 i deceduti

Redazione

11 Gennaio 2021 17:35

Restano alti i numeri dei contagi da Coronavirus in Sicilia, oggi sono 1.587 i nuovi casi registrati su 8.698 tamponi processati: il tasso di positività scende dal 19,8% di ieri al 18,2%. A livello nazionale peggio dell'isola fanno soltanto Emilia-Romagna e provincia autonoma di Trento. Le vittime sono 37, il numero più alto delle ultime due settimane.Ancora in affanno gli ospedali che vedono aumentare il numero di ricoverati in regime ordinario: sono 33 in più rispetto a ieri, per un totale di 1.298. Stabili invece a 208 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. I guariti odierni sono 237.

Per quanto riguarda la suddivisione dei nuovi casi per provincia, sono sempre Catania e Palermo quelle con il maggior numero di infezioni, rispettivamente a 469 e 451. A seguire Messina con 246, Siracusa 232 (record assoluto), Caltanissetta 75, Agrigento ed Enna 35, Ragusa 31, Trapani 13.

In Italia il tasso di positività è in lieve aumento (13,7% contro il 13,3% di ieri). Sono 12.532 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, contro i 18.627 di ieri. Ma, come ogni lunedì, con molti meno tamponi: 91.656, quasi 50mila meno di ieri. I decessi sono 448 (ieri 361), per un totale di 79.203.

Ancora in crescita i ricoveri: quelli ordinari sono 176 in più (ieri +167), 23.603 in tutto, mentre le terapie intensive crescono di 27 unità (ieri +22), con 168 ingressi giornalieri, e sono 2.642 in totale. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi giornalieri oggi è l’Emilia Romagna (+1.942), seguita da Veneto (+1.715), Sicilia (+1.587) e Lombardia (+1.488). I casi totali salgono a 2.289.021. I guariti sono 16.035 (ieri 11.174), per un totale di 1.633.839. Il numero degli attualmente positivi cala di 3.953 (ieri +7.090), e sono ora 575.979. Di questi, 549.734 sono in isolamento domiciliare, 4.156 meno di ieri. (Piero Vassallo, Gds.it)



