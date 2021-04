Cronaca 1353

Coronavirus, in Sicilia 1.505 nuovi positivi: spuntano anche 258 morti mai dichiarati

In crescita, come ormai avviene da diversi giorni, i ricoveri: +34, di cui 4 in terapia intensiva

Redazione

09 Aprile 2021 18:53

Duecentocinquantotto morti mai dichiarati dalla Regione Siciliana e oggi inseriti nel bollettino. Un numero davvero elevato (anche se comprende i decessi registrati nelle ultime 24 ore ma la Regione non ha specificato quanti siano), che fa ancora riflettere sullo scandalo dei dati falsati in Sicilia. E spuntano ora altre vittime, donne e uomini che hanno lottato per sopravvivere al Covid, che sono morti ma che non sono mai stati calcolati nei bollettini degli ultimi mesi. Queste cifre tragiche sono venute alla luce soltanto dopo l'inchiesta che ha portato a 3 arresti e alle dimissioni dell'assessore alla Salute, Ruggero Razza.

Con questo ricalcolo, i decessi in Sicilia superano le 5000 unità, raggiungendoquota 5.015. Passa quasi in secondo piano il nuovo aumento di casi nelle ultime 24 ore: 1.505, in crescita rispetto alla giornata di ieri, ma sono aumentati anche i tamponi processati (32.182). Il tasso di positività è dunque rimasto invariato rispetto alla giornata di ieri: +4,7%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. In crescita, come ormai avviene da diversi giorni, i ricoveri: +34, di cui 4 in terapia intensiva. Come detto non si conosce esattamente il numero dei decessi nelle ultime 24 ore ma non si conosce neanche quello dei guariti perchè la Regione Siciliana ha comunicato un numero di guariti (6.022) che deriva da un ricalcolo effettuato con dati incompleti riferiti alle ultime due settimane e il numero di deceduti (258) deriva da un ricalcolo effettuato con dati incompleti riferiti a mesi precedenti.

Per quanto riguarda la distribuzione tra le province, Palermo registra 471 nuovi positivi, Messina 128, Catania 238, Trapani 135, Agrigento 181, Caltanissetta 110, Siracusa 110, Ragusa 84, Enna 48.

Anche a livello nazionale salgono i nuovi positivi: 18.938 mentre ieri erano stati 17.221. Sono invece 718 le vittime in un giorno (ieri 487). Sulle morti incidono anche i dati comunicati dalla Regione Siciliana. In totale i casi da inizio epidemia sono 3.736.526, i morti 113.579. Gli attualmente positivi sono 536.361 (-7.969 rispetto a ieri), i guariti e dimessi 3.086.586 (+26.175), in isolamento domiciliare ci sono 504.612 persone. In totale i casi da inizio epidemia sono 3.736.526, i morti 113.579. Gli attualmente positivi sono 536.361 (-7.969 rispetto a ieri), i guariti e dimessi 3.086.586 (+26.175), in isolamento domiciliare ci sono 504.612 persone (-7.204).



