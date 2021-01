Cronaca 378

Coronavirus, in Sicilia 1.486 casi in più. Seconda in Italia per nuovi positivi, 37 i morti

In Italia sono 13.571 i casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore e 524 le vittime

Redazione

20 Gennaio 2021 19:42

Con 1486 casi nelle ultime 24 ore, la Sicilia è la seconda regione per numero di positivi. Fa peggio solo la Lombardia con 1876 casi. Trentasette i morti. Boom di guariti, sono 2.269 e si tratta del record. Sono questi i principali dati che emergono dal bollettino di oggi, mercoledì 20 gennaio, sulla situazione epidemiologica da Coronavirus in Sicilia.Rispetto a ieri il tasso di positività è in lieve calo: 7.4% (contro il 7,8%) ma è sempre molto alto rispetto alla media nazionale, che oggi è al 4.9%. Oltre 20 mila i tamponi elaborati (20.003, compresi i rapidi) ma un po' meno rispetto a ieri (21.167).

Il numero maggiore di casi anche oggi si registra a Palermo: 506, sebbene in lieve calo rispetto a ieri (569). Seconda Catania con 344 casi, sebbene la provincia etnea sia prima per totale di positivi da inizio pandemia: 35766, a cui segue Palermo con 34006 casi.

A livello regionale, dall'inizio della pandemia sono 125.134 i casi di coronavirus registrati in Sicilia. Gli attuali positivi sono 46.707, di cui la maggior parte in isolamento domiciliare, ossia 45.033. Ad oggi sono 1459 i ricoverati (+3 rispetto a ieri), di cui 215 in terapia intensiva (+4 rispetto a ieri). I morti sono 3101, mentre oltre 75mila sono guariti.

In Italia sono 13.571 i casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 524. Ieri i positivi erano stati 10.497 e i morti 603. In totale i casi da inizio epidemia sono 2.414.166, le vittime 83.681. Gli attualmente positivi sono 523.553 (-11.971 rispetto a ieri), i guariti e i dimessi 1.806.932 (+25.015), in isolamento domiciliare ci sono 498.623 persone (-11.715).

A livello nazionale sono 279.762 i test per il coronavirus (molecolari e antigenici) effettuati. Ieri erano stati 254.070. Il tasso di positività è al 4,9, in aumento rispetto al 4,1% di ieri (+0,8%).



