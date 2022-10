Cronaca 198

Coronavirus, in Sicilia 1.443 nuovi casi e un decesso. Stabili i ricoveri

Sono 45.705 i nuovi casi di coronavirus e 66 i morti in 24 ore in Italia

Redazione

Meno tamponi e positivi in Sicilia. I test effettuati sono circa 1.000 in meno (11.403 per la precisione) e i nuovi casi 1.443, ieri erano 1.595. É quanto si legge nel bollettino nazionale di oggi, giovedì 13 ottobre 2022, diffuso dal Ministero della Salute. Ancora congestionata la “situazione ricoveri”: un paziente in più entra in terapia ordinaria, uno anche in intensiva. Similarmente alla giornata di ieri è stato segnalato un solo decesso. Prosegue la discesa, seppur leggera dell’incidenza che dal 12,90% passa al 12,65%.

Sono 45.705 i nuovi casi di coronavirus e 66 i morti in 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. I tamponi processati, tra molecolari e antigenici, sono 238.253 che fanno rilevare un tasso di positività pari al 19,2%. Sono 236 le persone ricoverate in terapia intensiva (+8) e 6.358 i ricoverati con sintomi (-126).



