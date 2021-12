Coronavirus in Sicilia, 1.410 nuovi positivi: in Italia superati i 36 mila casi

Coronavirus in Sicilia, 1.410 nuovi positivi: in Italia superati i 36 mila casi

La curva dei contagi in Sicilia rimane stabile ma crescono i pazienti ricoverati in terapia intensiva

Stabile la curva del contagio in Sicilia, mentre esplode letteralmente quella in Italia. Sono 1410 i casi Covid nell'Isola nelle ultime 24 ore. I morti segnalati sono 17, ma quattro risalgono a giorni fa. I guariti sono 963, mentre continua a salire l'ospedalizzazione, con 634 ricoverati. Sono 36.293 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 30.798. Sono invece 146 le vittime in un giorno, 7 in meno di ieri.

Sono 402.729 gli attualmente positivi al Covid in Italia, secondo i dati del ministero della salute, 18.585 in più rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 5.472.469 mentre le vittime sono 136.077. I dimessi e i guariti sono invece 4.933.663 , con un incremento di 17.595 rispetto a ieri.(Gds.it)



