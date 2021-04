Coronavirus, in Sicilia 1.384 nuovi positivi. Schizza al 5% tasso di positività, ricoveri in crescita

Le vittime nell'Isola sono 10. A livello nazionale, sono 13.447 i positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore e 476 i decessi

Redazione

13 Aprile 2021 18:42

Sono 1.384 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Sicilia. È quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute. Sono 27.618, invece, i tamponi processati con il tasso di positività che schizza al 5% (più alto della media nazionale). Ieri c'erano stati meno nuovi casi ma molti più tamponi. Ancora in crescita i ricoveri, 25, di cui due in terapia intensiva mentre ci sono da registrare altri 10 decessi. Sono 412 i guariti. Rispetto alla scorsa settimana i casi sono cresciuti del 77%.

Una situazione sempre più preoccupante, dati in peggioramento, fino ad adesso, rispetto alla scorsa settimana e tra tre giorni da Roma verranno assegnate le nuove zone. Anche gli ospedali cominciano ad essere in sofferenza, con il Cervello di Palermo e il nosocomio di Partinico vicini alla saturazione e le ambulanze che stazionano all'ingresso in attesa dei posti liberi. La Sicilia adesso sembra sempre più vicina alla zona rossa anche perchè già 7 giorni fa l'Rt era alto, vicino a 1,25 che avrebbe fatto scattare automaticamente per tutta la regione la fascia rossa.

Attualmente ci sono 24.671 positivi di cui 1.214 ricoverati in ospedale, 176 in terapia intensiva, 23.281 in isolamento domiciliare. I guariti sono saliti a 159.242 mentre i decessi 5.068. Da inizio pandemia sono stati 188.981 le persone contagiate in Sicilia dal Coronavirus. A livello provinciale, sono 514 i nuovi positivi a Palermo, 321 a Catania, 113 a Messina, 43 a Siracusa, 52 a Trapani, 54 a Ragusa, 81 a Caltanissetta, 141 ad Agrigento, 65 a Enna.

A livello nazionale, sono 13.447 i positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 9.789. Sono invece 476 le vittime in un giorno (ieri 358). Sono, invece, 304.990 i tamponi molecolari e antigenici effettuati. Ieri i test erano stati 190.635. Il tasso di positività è del 4,4%, in calo di 0,7 punti rispetto a ieri quando era stato del 5,1%.



