Cronaca 345

Coronavirus, in Sicilia 1.246 nuovi casi e 1 decesso. Diminuiscono contagi e ricoveri

Sul piano nazionale sono 17.647 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore e 41 le vittime

Redazione

28 Agosto 2022 17:12 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/coronavirus-in-sicilia-1246-nuovi-casi-e-1-decesso-diminuiscono-contagi-e-ricoveri Copia Link Condividi Notizia

Sono 1.246 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 9.335 tamponi processati. Ieri erano 1.613. Il tasso di positività è al 13,3% in diminuzione rispetto al 15,5% di ieri. La Sicilia è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 71.813 con un aumento di 553 casi. I guariti sono 692 e un morto, che portano il totale dei decessi a 12.057. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 458, 12 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 24, tre in meno rispetto al giorno precedente.

Sul piano nazionale sono 17.647 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 21.805. Le vittime sono 41, in calo rispetto alle 80 di ieri. I tamponi effettuati sono 117.767. Il tasso è al 15%, in aumento rispetto a ieri, che era al 13,8%. Sono 229 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (+2), mentre gli ingressi giornalieri sono 11. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 5.628, nelle ultime ventiquattro ore 40 in meno. Gli attualmente positivi sono 679.894, rispetto a ieri 2.681 in meno. Dimessi e guariti sono 20.951.268 (+20.287) mentre il totale dei casi dall'inizio della pandemia è di 21.806.509 quello dei decessi è di 175.347.



Sono 1.246 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 9.335 tamponi processati. Ieri erano 1.613. Il tasso di positività è al 13,3% in diminuzione rispetto al 15,5% di ieri. La Sicilia è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 71.813 con un aumento di 553 casi. I guariti sono 692 e un morto, che portano il totale dei decessi a 12.057. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 458, 12 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 24, tre in meno rispetto al giorno precedente. Sul piano nazionale sono 17.647 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 21.805. Le vittime sono 41, in calo rispetto alle 80 di ieri. I tamponi effettuati sono 117.767. Il tasso è al 15%, in aumento rispetto a ieri, che era al 13,8%. Sono 229 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (+2), mentre gli ingressi giornalieri sono 11. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 5.628, nelle ultime ventiquattro ore 40 in meno. Gli attualmente positivi sono 679.894, rispetto a ieri 2.681 in meno. Dimessi e guariti sono 20.951.268 (+20.287) mentre il totale dei casi dall'inizio della pandemia è di 21.806.509 quello dei decessi è di 175.347.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare