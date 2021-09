Coronavirus, in Sicilia 1155 nuovi casi: l'Isola è ancora prima in Italia per numero di contagi

Attualmente in tutta la regione ci sono 28.300 positivi, con un decremento di -143 casi rispetto a ieri

Redazione

01 Settembre 2021 20:23

Sono 1155 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia su 20.959 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si attesta al 5,5%. Tutti numeri abbastanza stabili: ieri i casi erano stati 1.091 e il tasso al 5,2%. Rispetto a mercoledì scorso si registra il 18% dei casi in meno. Nonostante ciò, l'Isola resta comunque la prima regione per numero di nuovi contagi. E' quanto emerge dal bollettino odierno trasmesso dal ministero della Salute. Sono 27 i decessi, ma la Regione precisa che si tratta di 4 avvenuti ieri, 31 agosto; 15 del 30 agosto, 6 del 29 agosto e 2 del 28 agosto. Rispetto alle 24 ore precedenti, oggi si registra un aumento delle ospedalizzazioni nei reparti ordinari. Attualmente sono 836 i pazienti ricoverati, +12 rispetto a ieri. A questi si aggiungono i 114 degenti nelle terapie intensive che registrano -3. Per quanto riguarda la percentuale di posti letto occupati rispetto ai disponibili, attualmente la Sicilia è al 22,8% per i ricoveri ordinari e al 13,1% per le intensive. Attualmente in tutta la regione ci sono 28.300 positivi, con un decremento di -143 casi rispetto a ieri. Di questi, 27.350 sono in isolamento domiciliare, segnando un -152. A livello provinciale, Messina con 253 è la provincia che oggi registra il maggior numero di nuovi casi. Seguono Catania con 237 e Palermo con 206. E così, ancora, Trapani 153, Siracusa 140, Caltanissetta 55, Enna 54, Agrigento 52 e Ragusa 5.

