Coronavirus, in Sicilia 1.120 nuovi casi e 9 decessi. Salgono i ricoveri in terapia intensiva

Cronaca 539

Coronavirus, in Sicilia 1.120 nuovi casi e 9 decessi. Salgono i ricoveri in terapia intensiva

Attualmente ci sono 22.971 persone positive di cui 1.148 ricoverate in ospedale e 331 le vittime

Redazione

11 Aprile 2021 19:39

Sono 1.120 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 16.541 tamponi processati. Il tasso di positività nella nostra isola è schizzato a 6,8% (ieri 4,7%), addirittura più alto della media nazionale (6,2%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Da segnalare anche 9 nuovi decessi e salgono anche i ricoveri in terapia intensiva (+7). Sono 331 i guariti. Ieri, il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, nel corso di una conferenza stampa, aveva lanciato un allarme e non escludeva una possibile zona rossa per tutta la Sicilia. I numeri, purtroppo, nell'Isola, non migliorano e sono attentamente monitorati anche da Roma.

Attualmente ci sono 22.971 persone positive di cui 1.148 ricoverate in ospedale, 171 in terapia intensiva, 21.652 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 158.478 mentre i decessi a 5.038. Da inizio pandemia sono 186.487 le persone contagiate.A livello provinciale, sono 431 i nuovi positivi a Palermo, 162 a Catania, 112 a Messina, 142 a Siracusa, 29 a Enna, 64 a Ragusa, 49 a Caltanissetta, 66 ad Agrigento e 65 a Trapani.

A livello nazionale, sono 15.746 i positivi al test del coronavirus in Italia. Ieri erano stati 17.567. Sono invece 331 le vittime in un giorno (ieri 344). In totale i casi da inizio epidemia sono 3.769.814, i morti 114.254. Gli attualmente positivi sono 533.005 (80 in meno rispetto a ieri) mentre i guariti e dimessi dall’inizio della pandemia sono 3.122.555, con un incremento rispetto a ieri di 15.486.



Sono 1.120 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 16.541 tamponi processati. Il tasso di positività nella nostra isola è schizzato a 6,8% (ieri 4,7%), addirittura più alto della media nazionale (6,2%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Da segnalare anche 9 nuovi decessi e salgono anche i ricoveri in terapia intensiva (+7). Sono 331 i guariti. Ieri, il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, nel corso di una conferenza stampa, aveva lanciato un allarme e non escludeva una possibile zona rossa per tutta la Sicilia. I numeri, purtroppo, nell'Isola, non migliorano e sono attentamente monitorati anche da Roma. Attualmente ci sono 22.971 persone positive di cui 1.148 ricoverate in ospedale, 171 in terapia intensiva, 21.652 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 158.478 mentre i decessi a 5.038. Da inizio pandemia sono 186.487 le persone contagiate.A livello provinciale, sono 431 i nuovi positivi a Palermo, 162 a Catania, 112 a Messina, 142 a Siracusa, 29 a Enna, 64 a Ragusa, 49 a Caltanissetta, 66 ad Agrigento e 65 a Trapani. A livello nazionale, sono 15.746 i positivi al test del coronavirus in Italia. Ieri erano stati 17.567. Sono invece 331 le vittime in un giorno (ieri 344). In totale i casi da inizio epidemia sono 3.769.814, i morti 114.254. Gli attualmente positivi sono 533.005 (80 in meno rispetto a ieri) mentre i guariti e dimessi dall'inizio della pandemia sono 3.122.555, con un incremento rispetto a ieri di 15.486.

Ti potrebbero interessare