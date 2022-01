Cronaca 1374

Coronavirus, in Sicilia 10mila nuovi casi e 21 morti. Aumentano lievemente i ricoveri

A livello nazionale sono 186.253 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute

Redazione

Si stabilizzano i numeri in Sicilia e in Italia, dopo l'aumento esponenziale dei casi nei giorni scorsi, il famoso plateau che prelude al picco. I casi sono 10.023 con altri 21 morti, mentre i ricoveri salgono ma molto meno rispetto ai giorni scorsi, con 9 ingressi, di cui due in terapia intensiva. A livello nazionale sono 186.253 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 184.615. Le vittime sono invece 360 mentre ieri erano state 316: si tratta del numero più alto in questa quarta ondata. Sono 1.132.309 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.181.179. Il tasso di positività è al 16,4%, in aumento rispetto al 15,6% di ieri. Sono 1.679 i pazienti in terapia intensiva, 11 in più nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 136 (ieri 156). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 18.019, ovvero 371 in più rispetto a ieri.

Alla luce del flusso dei dati del monitoraggio Iss, Ministero della salute e Regioni, il ministro Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza che porterà la Campania in giallo e la Valle d’Aosta in arancione. La Sicilia dunque per almeno un'altra settimana rimane zona gialla.



