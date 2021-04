Coronavirus, in Sicilia 1.015 casi in più ma preoccupa la crescita dei ricoveri

Coronavirus, in Sicilia 1.015 casi in più ma preoccupa la crescita dei ricoveri

A preoccupare adesso è la situazione ospedaliera: oggi si registrano 72 ricoverati in più nei reparti Covid dell'Isola

04 Aprile 2021 17:58

Restano stabili i contagi da Coronavirus in Sicilia: sono 1.015 i casi registrati nelle ultime 24 ore su 18.093 tamponi processati (tra molecolari e test rapidi), con un tasso di positività che sale leggermente e si attesta al 5,6%. Le vittime odierne sono 21, ancora pochi i guariti che si fermano a quota 67. A preoccupare adesso è la situazione ospedaliera: oggi si registrano 72 ricoverati in più nei reparti Covid dell'Isola, per un totale di 974 pazienti. Situazione stabile invece per quanto riguarda le terapie intensive, dove i posti occupati sono 153 (uno in più rispetto a ieri). (Piero Vassallo, Gds.it)



