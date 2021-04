Cronaca 1241

Coronavirus, in Sicilia 1.014 casi in più e 14 morti: scende tasso di positività e ricoveri

In Italia, sono 21.261 i positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore e 376 le vittime

Redazione

03 Aprile 2021 17:50

Sono 1.014 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore in Sicilia, su 19.939 tamponi processati. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Il tasso di positività scende a 5,1% (ieri 5,8%). Sono 14 i decessi registrati in un giorno, salgono ancora i ricoveri: 6 di cui due in terapia intensiva. I guariti nelle ultime 24 ore sono 86. Attualmente ci sono 21.925 positivi di cui 902 ricoverati in ospedale, 152 in terapia intensiva, 20.871 in isolamento domiciliare. I guariti sono saliti a 151.040 e i decessi a 4.676. Da inizio della pandemia sono 177.641 le persone contagiate. A livello provinciale sono 360 i nuovi casi, a Catania 223, a Messina 124, a Siracusa 3, a Trapani 19, a Ragusa 56, a Caltanissetta 76, ad Agrigento 131, ad Enna 22.

In Italia, sono 21.261 i positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 21.932. Sono invece 376 le vittime in un giorno (ieri 481). Anche a livello nazionale scende il tasso di positività: sono 359.214 i tamponi molecolari e antigenici effettuati (ieri i test erano stati 331.154) e il tasso di positività è sceso al 5,9%, ieri era al 6,6%.





Sono 1.014 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore in Sicilia, su 19.939 tamponi processati. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Il tasso di positività scende a 5,1% (ieri 5,8%). Sono 14 i decessi registrati in un giorno, salgono ancora i ricoveri: 6 di cui due in terapia intensiva. I guariti nelle ultime 24 ore sono 86. Attualmente ci sono 21.925 positivi di cui 902 ricoverati in ospedale, 152 in terapia intensiva, 20.871 in isolamento domiciliare. I guariti sono saliti a 151.040 e i decessi a 4.676. Da inizio della pandemia sono 177.641 le persone contagiate. A livello provinciale sono 360 i nuovi casi, a Catania 223, a Messina 124, a Siracusa 3, a Trapani 19, a Ragusa 56, a Caltanissetta 76, ad Agrigento 131, ad Enna 22. In Italia, sono 21.261 i positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 21.932. Sono invece 376 le vittime in un giorno (ieri 481). Anche a livello nazionale scende il tasso di positività: sono 359.214 i tamponi molecolari e antigenici effettuati (ieri i test erano stati 331.154) e il tasso di positività è sceso al 5,9%, ieri era al 6,6%.

Ti potrebbero interessare