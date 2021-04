Cronaca 3501

Coronavirus, in provincia di Caltanissetta oltre 50 sanzionati a Pasqua: ecco alcune giustificazioni fornite alle forze dell'ordine

Tra i multati c'era chi doveva andare a fare gli auguri di Pasqua e chi doveva portare le sigarette a un amico

Rita Cinardi

06 Aprile 2021 20:59

Sono stati oltre 50 i multati dalle forze dell'ordine in occasione delle festività pasquali in provincia di Caltanissetta. Nel capoluogo, per via della zona rossa, era vietata anche la visita ai parenti o raggiungere le seconde case, e concessa la sola uscita per motivi di necessità e urgenza. Ma alcuni nisseni, la maggior parte tra i 20 e i 30 anni, non hanno voluto rinunciare alle loro abitudini e hanno fornito delle giustificazioni alle quali sono corrisposte delle sanzioni per violazione delle disposizioni. Una trentenne è stata fermata a mezzanotte in centro storico e ai poliziotti ha dichiarato di essersi recata a casa di parenti per cena.

Una coppia di ventenni, fermata a ora di pranzo, ha dichiarato di essersi recata a casa di parenti per prendere del cibo cotto, ma che poi sarebbe tornata a casa propria. Un ventenne fermato nel pomeriggio ha dichiarato che doveva incontrarsi con degli amici per scambiarsi gli auguri pasquali. Cosa che avrebbe detto anche un trentenne che si stava recando a casa di amici. Un altro ventenne, trovato fuori dalla propria abitazione, ha dichiarato di dover portare le sigarette a un amico.



Sono stati oltre 50 i multati dalle forze dell'ordine in occasione delle festività pasquali in provincia di Caltanissetta. Nel capoluogo, per via della zona rossa, era vietata anche la visita ai parenti o raggiungere le seconde case, e concessa la sola uscita per motivi di necessità e urgenza. Ma alcuni nisseni, la maggior parte tra i 20 e i 30 anni, non hanno voluto rinunciare alle loro abitudini e hanno fornito delle giustificazioni alle quali sono corrisposte delle sanzioni per violazione delle disposizioni. Una trentenne è stata fermata a mezzanotte in centro storico e ai poliziotti ha dichiarato di essersi recata a casa di parenti per cena. Una coppia di ventenni, fermata a ora di pranzo, ha dichiarato di essersi recata a casa di parenti per prendere del cibo cotto, ma che poi sarebbe tornata a casa propria. Un ventenne fermato nel pomeriggio ha dichiarato che doveva incontrarsi con degli amici per scambiarsi gli auguri pasquali. Cosa che avrebbe detto anche un trentenne che si stava recando a casa di amici. Un altro ventenne, trovato fuori dalla propria abitazione, ha dichiarato di dover portare le sigarette a un amico.

Ti potrebbero interessare