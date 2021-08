Cronaca 1352

Coronavirus in provincia di Caltanissetta, la curva rimane alta: i nuovi casi sono 64

Per fortuna anche se la curva alta si registrano anche 48 guariti, 41 dei quali sono pazienti di Gela

Redazione

03 Agosto 2021 20:09

Nelle ultime 24 ore riscontro di 64 pazienti positivi al SARS CoV-2, tutti in isolamento domiciliare: 50 pazienti di Gela, 5 di Sommatino, 3 di Caltanissetta, 2 di Mussomeli, 1 di Delia, 1 di Mazzarino, 1 di Milena e 1 di Niscemi. Ricoverati in degenza ordinaria 3 pazienti positivi al Covid-19: 1 di Caltanissetta, 1 di Gela e 1 di Riesi. Dimessi dalla degenza ordinaria 3 pazienti di Mazzarino. Guariti: 41 pazienti di Gela, 4 di Riesi, 2 di Mazzarino e 1 di Serradifalco. Questo quanto emerge analizzando i dati forniti dal manager dell’Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone. Ed ecco la distribuzione dei contagi sul territorio: Butera 7; Campofranco 2 (1 in malattie infettive); Caltanissetta 54 (2 in malattie infettive); Delia 12 (1 in malattie infettive); Gela 992 (11 in malattie infettive); Mazzarino 239 (12 in malattie infettive e 1 in un altro presidio); Mussomeli 8; Niscemi 77 (1 in malattie infettive); Resuttano 1; Riesi 146 (7 malattie infettive); San Cataldo 25 (1 in malattie infettive); Santa Caterina 2; Serradifalco 5; Sommatino 19; Vallelunga 8. I ricoverati in malattie infettive sono 37. Tutti i nuovi pazienti risultati positivi sono in isolamento domiciliare. Nessun paziente risulta ricoverato in terapia intensiva. Complessivamente, gli attuali positivi sono 1599.



Nelle ultime 24 ore riscontro di 64 pazienti positivi al SARS CoV-2, tutti in isolamento domiciliare: 50 pazienti di Gela, 5 di Sommatino, 3 di Caltanissetta, 2 di Mussomeli, 1 di Delia, 1 di Mazzarino, 1 di Milena e 1 di Niscemi. Ricoverati in degenza ordinaria 3 pazienti positivi al Covid-19: 1 di Caltanissetta, 1 di Gela e 1 di Riesi. Dimessi dalla degenza ordinaria 3 pazienti di Mazzarino. Guariti: 41 pazienti di Gela, 4 di Riesi, 2 di Mazzarino e 1 di Serradifalco. Questo quanto emerge analizzando i dati forniti dal manager dell'Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone. Ed ecco la distribuzione dei contagi sul territorio: Butera 7; Campofranco 2 (1 in malattie infettive); Caltanissetta 54 (2 in malattie infettive); Delia 12 (1 in malattie infettive); Gela 992 (11 in malattie infettive); Mazzarino 239 (12 in malattie infettive e 1 in un altro presidio); Mussomeli 8; Niscemi 77 (1 in malattie infettive); Resuttano 1; Riesi 146 (7 malattie infettive); San Cataldo 25 (1 in malattie infettive); Santa Caterina 2; Serradifalco 5; Sommatino 19; Vallelunga 8. I ricoverati in malattie infettive sono 37. Tutti i nuovi pazienti risultati positivi sono in isolamento domiciliare. Nessun paziente risulta ricoverato in terapia intensiva. Complessivamente, gli attuali positivi sono 1599.

Ti potrebbero interessare