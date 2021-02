Cronaca 1268

Coronavirus, in provincia di Caltanissetta i guariti superano ancora i nuovi casi. Stabili i ricoveri e nessun decesso in 3 giorni

Adesso gli attuali positivi sono scesi a quota 674. Da rilevare come a Gela e a Milena dopo l'istituzione della zona rossa abbiano visto scendere significativamente il totale dei positivi

Rita Cinardi

13 Febbraio 2021 20:08

Nelle ultime 24 ore riscontro di 29 pazienti positivi al SARS CoV-2, tutti in isolamento domiciliare: 13 pazienti di Gela, 9 di Niscemi, 5 di Caltanissetta, 1 di Riesi e 1 di San Cataldo. Ricoverati in degenza ordinaria: 2 pazienti di Caltanissetta e 1 di Gela. Trasferito presso altro presidio 1 paziente di Serradifalco in isolamento domiciliare. Dimessi dalla degenza ordinaria: 1 paziente di Caltanissetta, 1 di Gela e 1 di Niscemi. Guariti da Covid-19 altri 60 pazienti: 27 di Gela, 9 di Niscemi, 8 di San Cataldo, 4 di Caltanissetta, 4 di Milena, 4 di Butera, 3 di Riesi e 1 di Delia.



E' quanto riportato nel bollettino di questo pomeriggio dal direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi in provincia sono 674 (-32). Di questi, 65 sono ricoverati in Malattie Infettive, 4 in terapia intensiva e 605 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi. I guariti da inizio epidemia sono 5.739, e 156 le persone decedute (di cui 2 in ospedali di altre province). Da inizio epidemia nella nostra provincia sono risultate positive 6.449 persone. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale degli attuali positivi sono: 143 di Caltanissetta (di questi 124 sono in isolamento domiciliare, 17 in Malattie Infettive e 2 in terapia intensiva), 285 di Gela (di cui 257 in isolamento domiciliare e 28 in Malattie Infettive), 1 di Mussomeli, 162 di Niscemi (di cui 154 in isolamento domiciliare, 7 ricoverati in Malattie Infettive e 1 in terapia intensiva), 1 di Mazzarino, 3 di Milena, 2 di Butera, 10 di Campofranco (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 1 di Serradifalco (ricoverato in Malattie Infettive), 36 di San Cataldo (di 3 ricoverati in Malattie Infettive), 15 di Riesi (di cui 3 ricoverati in Malattie Infettive e 1 in terapia intensiva), 2 di Bompensiere, 3 di Sommatino, 5 di Delia (di cui 2 ricoverati in Malattie Infettive), 1 di Sutera, 1 di Montedoro (ricoverato in Malattie Infettive), 1 di Acquaviva Platani e 2 provenienti da fuori provincia. Adesso i comuni che registrano zero casi sono Villalba, Marianopoli, Resuttano, Santa Caterina Villarmosa e Vallelunga.



