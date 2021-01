Cronaca 1143

Coronavirus, in provincia di Caltanissetta i contagi sono aumentati del 59% in una settimana

Stando ai numeri del ministero della Salute sull'epidemia nella Penisola Trapani è al primo posto con una crescita di contagi dell'85%

12 Gennaio 2021

Le variazioni percentuali dei positivi al Coronavirus per provincia negli ultimi sette giorni (rispetto ai sette precedenti) vedono la Sicilia tra i primi posti della classifica italiana. In particolare la provincia di Trapani.Stando ai numeri del ministero della Salute sull'epidemia nella Penisola, infatti, Trapani ha visto crescere i contagi dell'85%, peggio hanno fatto soltanto la provincia di Rieri (+164%) e quella Din Crotone (+125%).

Esponenziale - secondo quanto riporta Marco Volpe su Gds.it - anche la crescita di Palermo, che si attesta sul 67%, al quinto posto in Italia dopo Aosta con il 76% dei casi in aumento rispetto alla settimana precedente. E anche il resto della Sicilia non fa registrare numeri incoraggianti: Siracusa con +61%, Caltanissetta (+59%), Agrigento (+52%), Catania (+50%), Messina (+35%). Meglio solo Ragusa ed Enna che registra rispettivamente un +14% e +4%.



