Coronavirus in provincia di Caltanissetta, curva stabile: i nuovi casi sono 84 ma aumentano i ricoveri

I nuovi casi tornano a salire a Gela ma vi è anche un boom di guariti che è pari a 145

Redazione

14 Agosto 2021 19:49

Nelle ultime 24 ore riscontro di 84 pazienti positivi al SARS CoV-2, tutti in isolamento domiciliare: 41 pazienti di Gela, 15 di Niscemi, 10 di Caltanissetta, 6 di Riesi, 4 di Campofranco, 4 di Riesi, 2 di San Cataldo, 1 di Butera e 1 di Mussomeli. Ricoverati in degenza ordinaria 6 pazienti: 1 di Niscemi, 1 di Gela, 1 di Serradifalco, 1 di Santa Caterina Villarmosa, 1 di Mazzarino e 1 di Caltanissetta. Dimessi dalla degenza ordinaria: 1 paziente di Riesi, 1 di Caltanissetta, 1 di Mazzarino, 1 di Gela e 1 proveniente da fuori provincia. Guariti da Covid-19: 97 pazienti di Gela, 22 di Mazzarino, 15 di Riesi, 6 di Caltanissetta, 2 di Niscemi, 2 di San Cataldo e 1 di Butera.I ricoverati sono 49. Questo quanto emerge dai dati forniti dal manager dell'Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone. Ed ecco la distribuzione dei contagi sul territorio: Butera 7; Campofranco 33; Caltanissetta 99 (6 in malattie infettive); Delia 10 (1 in malattie infettive); Gela 670 (12 in malattie infettive e 1 fuori provincia); Mazzarino 98 (2 in malattie infettive e 1 in un altro presidio); Milena 2; Montedoro 1 (in malattie infettive); Mussomeli 11 (1 in malattie infettive); Niscemi 372 (10 in malattie infettive e 1 fuori provincia); Resuttano 3; Riesi 62 (5 in malattie infettive); San Cataldo 21 (2 in malattie infettive); Santa Caterina 30 (2 in malattie infettive); Serradifalco 9 (1 in malattie infettive); Sommatino 27 (4 in malattie infettive e 1 fuori provincia); Vallelunga 3. Nessun paziente risulta ricoverato in terapia intensiva. Complessivamente, gli attuali positivi sono 1460 di cui 49 ricoverati in Malattie Infettive.



