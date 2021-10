Cronaca 816

Coronavirus in provincia di Caltanissetta, curva stabile: i nuovi casi sono 11. Muore un paziente di Gela

Rimane stabile la curva dei contagi in provincia di Caltanissetta ma un paziente non ce l'ha fatta

24 Ottobre 2021 19:24

Nelle ultime 24 ore riscontro di 11 pazienti positivi al SARS CoV-2, tutti in isolamento domiciliare: 7 pazienti di Gela, 2 di Riesi, 1 di Caltanissetta e 1 di Niscemi. Ricoverato in degenza ordinaria 1 paziente di Riesi. Deceduto 1 paziente di Gela positivo al SARS CoV-2. Guariti: 3 pazienti di San Cataldo e 2 di Gela.Questo quanto emerge analizzando i dati forniti dal manager dell’Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi in provincia sono 233. Di questi 17 sono ricoverati in Malattie Infettive mentre un paziente è ricoverato fuori provincia.

Ed ecco la distribuzione dei contagi sul territorio: Butera 2 (1 in malattie infettive); Caltanissetta 34 (1 in malattie infettive); Delia 6; Gela 107 (5 in malattie infettive); Marianopoli 10; Mazzarino 2; Mussomeli 7; Niscemi 20 (3 in malattie infettive); Riesi 29 (4 in malattie infettive); San Cataldo 11 (1 in malattie infettive); Serradifalco 1 (ricoverato fuori provincia) e Sommatino 2.



