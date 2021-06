Coronavirus in provincia di Caltanissetta, curva in discesa: i nuovi casi sono 9

Cronaca 434

Coronavirus in provincia di Caltanissetta, curva in discesa: i nuovi casi sono 9

La curva, dome avviene spesso con i tamponi effettuati nel fine settimana, è in discesa

Redazione

21 Giugno 2021 18:30

Nelle ultime 24 ore riscontro in provincia di Caltanissetta di 9 pazienti positivi al SARS CoV-2, tutti in isolamento domiciliare: 5 pazienti di Santa Caterina Villarmosa, 2 di San Cataldo e 2 di Caltanissetta. Ricoverato in degenza ordinaria 1 paziente proveniente da fuori provincia positivo al Covid-19. Nessun guarito nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal consueto bollettino del manager dell'Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone. Ieri si erano registrati 25 casi.



Nelle ultime 24 ore riscontro in provincia di Caltanissetta di 9 pazienti positivi al SARS CoV-2, tutti in isolamento domiciliare: 5 pazienti di Santa Caterina Villarmosa, 2 di San Cataldo e 2 di Caltanissetta. Ricoverato in degenza ordinaria 1 paziente proveniente da fuori provincia positivo al Covid-19. Nessun guarito nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal consueto bollettino del manager dell'Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone. Ieri si erano registrati 25 casi.

Ti potrebbero interessare