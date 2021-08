Cronaca 1520

Coronavirus in provincia di Caltanissetta, curva in discesa: i nuovi casi sono 50

Anche se nel nisseno vi sono 50 nuovi casi, la curva è in discesa perchè vi sono 68 pazienti guariti

Redazione

06 Agosto 2021 20:00

Nelle ultime 24 ore riscontro di 50 pazienti positivi al Covid. Ecco la distribuzione tra i vari comuni del nisseno: 30 pazienti di Gela, 8 di Niscemi, 4 di Campofranco, 3 di Caltanissetta, 2 di Serradifalco, 2 di Sommatino e 1 di Santa Caterina Villarmosa. Ricoverati in degenza ordinaria 4 pazienti: 1 di San Cataldo, 1 di Delia, 1 di Montedoro e 1 di Gela. Dimessi dalla UOC Malattie infettive 2 pazienti di Mazzarino e 1 di Caltanissetta, guarito virologicamente. Guariti in isolamento domiciliare: 43 pazienti di Gela, 8 di Riesi, 6 di Mazzarino, 6 di Caltanissetta, 2 di Niscemi, 2 di Vallelunga Pratameno e 1 di San Cataldo. Questo quanto emerge analizzando i dati forniti dal manager dell'Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone.

Ed ecco la distribuzione dei contagi sul territorio: Butera 5; Campofranco 6 (1 in malattie infettive); Caltanissetta 64 (1 in malattie infettive); Delia 13 (2 in malattie infettive); Gela 935 (11 in malattie infettive); Mazzarino 171 (10 in malattie infettive e 1 in un altro presidio); Milena 1; Montedoro 1 (in malattie infettive; Mussomeli 8; Niscemi 122 (1 in malattie infettive); Resuttano 2; Riesi 1119 (7 malattie infettive); San Cataldo 25 (2 in malattie infettive); Santa Caterina 9; Serradifalco 7; Sommatino 21; Vallelunga 3. I ricoverati in malattie infettive sono 38. Tutti i nuovi pazienti risultati positivi sono in isolamento domiciliare. Nessun paziente risulta ricoverato in terapia intensiva. Complessivamente, gli attuali positivi sono 1516 contro i 1532 del giorno precedente.



