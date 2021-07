Coronavirus in provincia di Caltanissetta, curva in discesa: i nuovi casi sono 38

Dopo diversi giorni in cui la curva è stata in salita, oggi i nuovi contagi sono in calo ma non bisogna abbassare la guardia

Redazione

17 Luglio 2021 20:06

Nelle ultime 24 ore riscontro di 38 pazienti positivi al SARS CoV-2, tutti in isolamento domiciliare: 32 pazienti di Gela, 4 di Caltanissetta, 1 di San Cataldo e 1 di Santa Caterina Villarmosa. Ricoverati in degenza ordinaria: 1 paziente di Riesi e 1 di Caltanissetta, già in isolamento domiciliare. Dimessi dalla degenza ordinaria 2 pazienti: 1 di Caltanissetta e 1 di Gela. Guariti da Covid-19: 3 pazienti di Gela, 1 di Mazzarino e 1 di Santa Caterina Villarmosa.



