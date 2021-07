Coronavirus in provincia di Caltanissetta, curva in discesa: i nuovi casi sono 17

Cronaca 2489

Coronavirus in provincia di Caltanissetta, curva in discesa: i nuovi casi sono 17

I nuovi casi positivi sono pazienti tutti posti in isolamento domiciliare. E' quanto emerge dal bollettino dell'Asp

Redazione

14 Luglio 2021 21:00

Nelle ultime 24 ore riscontro di 17 pazienti positivi al SARS CoV-2, tutti in isolamento domiciliare: 14 pazienti di Riesi, 2 di San Cataldo e 1 di Mazzarino. Ricoverati in degenza ordinaria 2 pazienti di Mazzarino già in isolamento domiciliare e 1 paziente di Gela. Dimessi dalla UOC Malattie Infettive 3 pazienti: 1 di Gela, 1 di Caltanissetta e 1 di Mazzarino. Guariti da Covid-19: 6 pazienti di Mazzarino, 5 di Gela, 4 di Santa Caterina Villarmosa, 3 di Riesi, 2 di Caltanissetta e 2 di San Cataldo.E' quanto emerge dal bollettino diramato dal manager dell'Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone.



Nelle ultime 24 ore riscontro di 17 pazienti positivi al SARS CoV-2, tutti in isolamento domiciliare: 14 pazienti di Riesi, 2 di San Cataldo e 1 di Mazzarino. Ricoverati in degenza ordinaria 2 pazienti di Mazzarino già in isolamento domiciliare e 1 paziente di Gela. Dimessi dalla UOC Malattie Infettive 3 pazienti: 1 di Gela, 1 di Caltanissetta e 1 di Mazzarino. Guariti da Covid-19: 6 pazienti di Mazzarino, 5 di Gela, 4 di Santa Caterina Villarmosa, 3 di Riesi, 2 di Caltanissetta e 2 di San Cataldo.E' quanto emerge dal bollettino diramato dal manager dell'Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone.

Ti potrebbero interessare