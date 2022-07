Cronaca 1220

Coronavirus in provincia di Caltanissetta, curva dei contagi in lieve calo: i nuovi casi sono 326

Tutti i pazienti risultati positivi sono in isolamento domiciliare

Redazione

23 Luglio 2022 20:37 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/coronavirus-in-provincia-di-caltanissetta-curva-dei-contagi-in-lieve-calo-i-nuovi-casi-sono-326 Copia Link Condividi Notizia

Nelle ultime 24 ore riscontro di 326 pazienti positivi al SARS CoV-2, tutti in isolamento domiciliare: 127 pazienti di Gela, 72 di Caltanissetta, 18 di Niscemi, 18 di San Cataldo, 17 di Mazzarino, 12 di Sommatino, 9 di Riesi, 8 di Milena, 8 di Serradifalco, 7 di San Cataldo, 6 di Butera, 5 di Mussomeli, 4 di Vallelunga Pretameno, 3 di Marianopoli, 3 di Villlba, 2 di Bompensiere, 2 di Campofranco, 2 di Delia, 2 di Sutera e 1 di Montedoro. Ricoverato in degenza ordinaria un paziente di Serradifalco. Dimesso dalla degenza ordinaria un paziente di Caltanissetta guarito virologicamente. Guariti da Covid-19: 144 pazienti di Gela, 86 di Caltanissetta, 35 di Niscemi, 32 di Mazzarino, 26 di San Cataldo, 19 di Riesi, 14 di Butera, 12 di Sommatino, 10 di Santa Caterina Villarmosa, 6 di Marianopoli, 6 di Milena, 5 di Delia, 4 di Vallelunga Pratameno, 3 di Bompensiere, 3 di Campofranco, 3 di Mussomeli, 3 di Serradifalco e 1 di Montedoro.

Questo quanto emerge analizzando i dati forniti dal manager dell’Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi in provincia sono 3.733.Di questi, 1 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva, 33 in Malattie Infettive, 15 in altre unità operative e 6 sono ricoverati fuori provincia. Ed ecco la distribuzione dei contagi sul territorio: Acquaviva Platani 4; Bompensiere 11; Butera 104 (2 in malattie infettive); Campofranco 60 (2 in malattie infettive); Caltanissetta 777 (1 in terapia intensiva, 6 in Malattie Infettive e 2 fuori provincia); Delia 49; Gela 1.082 (13 in malattie infettive, 3 fuori provincia); Marianopoli 12; Mazzarino 150 (1 in malattie infettive); Milena 59; Montedoro 17; Mussomeli 82 (1 in malattie infettive); Niscemi 325 (8 in Malattie Infettive); Resuttano 15 (1 in malattie infettive); Riesi 113 (2 in malattie infettive); San Cataldo 439 (2 in malattie infettive, 1 fuori provincia); Santa Caterina 47; Serradifalco 175 (4 in malattie infettive); Sommatino 105; Sutera 42 (1 in malattie infettive); Vallelunga 39 e Villalba 21.



Nelle ultime 24 ore riscontro di 326 pazienti positivi al SARS CoV-2, tutti in isolamento domiciliare: 127 pazienti di Gela, 72 di Caltanissetta, 18 di Niscemi, 18 di San Cataldo, 17 di Mazzarino, 12 di Sommatino, 9 di Riesi, 8 di Milena, 8 di Serradifalco, 7 di San Cataldo, 6 di Butera, 5 di Mussomeli, 4 di Vallelunga Pretameno, 3 di Marianopoli, 3 di Villlba, 2 di Bompensiere, 2 di Campofranco, 2 di Delia, 2 di Sutera e 1 di Montedoro. Ricoverato in degenza ordinaria un paziente di Serradifalco. Dimesso dalla degenza ordinaria un paziente di Caltanissetta guarito virologicamente. Guariti da Covid-19: 144 pazienti di Gela, 86 di Caltanissetta, 35 di Niscemi, 32 di Mazzarino, 26 di San Cataldo, 19 di Riesi, 14 di Butera, 12 di Sommatino, 10 di Santa Caterina Villarmosa, 6 di Marianopoli, 6 di Milena, 5 di Delia, 4 di Vallelunga Pratameno, 3 di Bompensiere, 3 di Campofranco, 3 di Mussomeli, 3 di Serradifalco e 1 di Montedoro. Questo quanto emerge analizzando i dati forniti dal manager dell'Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi in provincia sono 3.733.Di questi, 1 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva, 33 in Malattie Infettive, 15 in altre unità operative e 6 sono ricoverati fuori provincia. Ed ecco la distribuzione dei contagi sul territorio: Acquaviva Platani 4; Bompensiere 11; Butera 104 (2 in malattie infettive); Campofranco 60 (2 in malattie infettive); Caltanissetta 777 (1 in terapia intensiva, 6 in Malattie Infettive e 2 fuori provincia); Delia 49; Gela 1.082 (13 in malattie infettive, 3 fuori provincia); Marianopoli 12; Mazzarino 150 (1 in malattie infettive); Milena 59; Montedoro 17; Mussomeli 82 (1 in malattie infettive); Niscemi 325 (8 in Malattie Infettive); Resuttano 15 (1 in malattie infettive); Riesi 113 (2 in malattie infettive); San Cataldo 439 (2 in malattie infettive, 1 fuori provincia); Santa Caterina 47; Serradifalco 175 (4 in malattie infettive); Sommatino 105; Sutera 42 (1 in malattie infettive); Vallelunga 39 e Villalba 21.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare