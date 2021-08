Cronaca 3249

Coronavirus in provincia di Caltanissetta, ancora un boom di contagi: sono 107

Ancora una volta la maggior parte dei casi si registra a Gela dove la curva epidemiologica scende grazie al numero di guariti

Redazione

09 Agosto 2021 19:55

Nelle ultime 24 ore riscontro di 107 pazienti positivi al SARS CoV-2, tutti in isolamento domiciliare: 44 pazienti di Gela, 43 di Niscemi, 11 di Caltanissetta, 4 di Santa Caterina Villarmosa, 2 di Delia, 1 di San Cataldo, 1 di Sommatino e 1 di Vallelunga Pratameno. Ricoverati in degenza ordinaria 2 pazienti di Sommatino, già in isolamento domiciliare. Dimesso dalla degenza ordinaria 1 paziente di Campofranco. Guariti da Covid-19: 67 pazienti di Gela, 16 di Mazzarino, 10 di Riesi, 2 di Caltanissetta, 1 di Butera e 1 di Niscemi.Questo quanto emerge dai dati forniti dal manager dell'Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone. Ed ecco la distribuzione dei contagi sul territorio: Butera 3; Campofranco 9; Caltanissetta 82 (2 in malattie infettive); Delia 15 (2 in malattie infettive); Gela 871 (8 in malattie infettive); Mazzarino 154 (10 in malattie infettive e 1 in un altro presidio); Milena 2; Montedoro 1 (in malattie infettive; Mussomeli 9 (1 in malattie infettive); Niscemi 202 (3 in malattie infettive); Resuttano 2; Riesi 92 (7 malattie infettive); San Cataldo 24 (2 in malattie infettive); Santa Caterina 18; Serradifalco 9; Sommatino 26 (2 in malattie infettive); Vallelunga 4. Nessun paziente risulta ricoverato in terapia intensiva. Complessivamente, gli attuali positivi sono 1526.



