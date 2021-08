Cronaca 671

Coronavirus in provincia di Caltanissetta, ancora record di contagi: i nuovi casi sono 96

Il virus non concede nessuna tregua e la situazione si aggrava sempre più con 62 ricoveri

Redazione

27 Agosto 2021 20:45

Nelle ultime 24 ore riscontro di 96 pazienti positivi al SARS CoV-2, tutti in isolamento domiciliare: 32 pazienti di Niscemi, 30 di Gela, 10 di Caltanissetta, 9 di Campofranco, 5 di Sommatino, 3 di Serradifalco, 3 di Mussomeli, 2 di Mazzarino, 1 di Butera e 1 di Riesi. Ricoverati in degenza ordinaria: 2 pazienti di Caltanissetta, 1 di Delia, 1 di Niscemi e 1 proveniente da fuori provincia. Dimessi dalla degenza ordinaria: 2 pazienti di Riesi, 1 di Mussomeli, 1 di Sommatino, 1 di Niscemi e 1 di Gela. Dimessi fuori provincia 2 pazienti: 1 di Sommatino e 1 di Niscemi, entrambi guariti virologicamente. Guariti da Covid-19: 35 pazienti di Gela, 31 di Niscemi, 7 di Caltanissetta, 3 di Mazzarino, 3 di Campofranco, 2 di Serradifalco, 2 di Sommatino e 1 di Riesi. Adesso i positivi in provincia sono 1.940. Di questi 55 sono ricoverati in Malattie Infettive e 4 in Terapia Intensiva. Altri 3 pazienti sono ricoverati fuori provincia. Ed ecco la distribuzione dei contagi sul territorio: Butera 23; Campofranco 58; Caltanissetta 172 (11 in malattie infettive); Delia 5 (1 in Malattie Infettive); Gela 612 (12 in malattie infettive, 1 in terapia intensiva e 1 fuori provincia); Mazzarino 59 (2 in malattie infettive e 1 in un altro presidio); Milena 2; Mussomeli 29; Niscemi 778 (19 in malattie infettive, 2 in terapia intensiva); Resuttano 2; Riesi 54 (1 in malattie infettive e 1 in terapia intensiva); San Cataldo 32; Santa Caterina 45 (3 in malattie infettive e 1 fuori provincia); Serradifalco 14; Sommatino 46(3 in malattie infettive); Vallelunga 5 (1 in malattie infettive).



