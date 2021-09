Cronaca 778

Coronavirus in provincia di Caltanissetta, ancora nessun caso per problemi al laboratorio

Per il secondo giorno consecutivo non si registra nessun caso per un problema che l'Asp sta tentando di risolvere

Redazione

10 Settembre 2021 20:25

Nelle ultime 24 ore nessuna variazione su pazienti positivi in isolamento domiciliare, causa problema tecnico in laboratorio . Ricoverati in degenza ordinaria: 1 paziente di Buetra e 1 di Gela. Trasferito dalla UOC Anestesia e Rianimazione alla UOC Malattie Infettive 1 paziente di Gela. Deceduto 1 paziente di Gela positivo al SARS CoV-2. Guariti: 20 pazienti di NIscemi, 8 di Gela, 3 di Mussomeli, 3 di Sommatino, 1 di Butera, 1 di Caltanissetta, 1 di Campofranco e 1 di Riesi.

Questo quanto emerge analizzando i dati forniti dal manager dell’Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi in provincia sono 1.079. Di questi 53 sono ricoverati in Malattie Infettive e 3 in Terapia Intensiva. Altri 2 pazienti sono ricoverati fuori provincia. Ed ecco la distribuzione dei contagi sul territorio: Acquaviva Platani 2, Butera 25 (1 in malattie infettive); Campofranco 26 ( di cui 1 in Malattie Infettive); Caltanissetta 134 (15 in malattie infettive); Delia 2; Gela 319 (12 in malattie infettive e 1 in terapia intensiva); Mazzarino 32 (1 in malattie infettive); Milena 5; Mussomeli 23 (1 in malattie infettive); Niscemi 381 (13 in malattie infettive, 2 in terapia intensiva); Riesi 17 (2 in malattie infettive); San Cataldo 37 (1 in malattie infettive); Santa Caterina 18 (1 fuori provincia); Serradifalco 18 (1 in malattie infettive); Sommatino 34 (1 fuori provincia); Vallelunga 1 (in malattie infettive).





