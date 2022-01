Cronaca 2951

Coronavirus in provincia di Caltanissetta, altri 660 nuovi contagi e un decesso

Ancora una volta la maggior parte dei nuovi positivi sono a Gela e a Caltanissetta

Redazione

Nelle ultime 24 ore riscontro di 660 pazienti positivi al SARS CoV-2, tutti in isolamento domiciliare: 242 pazienti di Gela, 94 di Caltanissetta, 62 di Niscemi, 42 di San Cataldo, 40 di Mussomeli, 36 di Mazzarino, 36 di Riesi, 22 di Delia, 20 di Vallelunga Pratameno, 14 di Serradifalco, 11 di Sommatino, 7 di Butera, 7 di Milena, 7 di Montedoro, 5 di Campofranco, 5 di Santa Caterina Villarmosa, 5 di Villalba, 2 di Marianopoli, 2 di Resuttano e 1 di Acquaviva Platani. Ricoverati in degenza ordinaria: 2 pazienti di Gela, 1 di Caltanissetta e 1 di Santa Caterina Villarmosa. Dimessi dalla degenza ordinaria 1 paziente di Niscemi e 1 di Caltanissetta. Deceduto 1 paziente di Gela positivo al SARS CoV-2. Guariti: 151 pazienti di Gela, 62 di Caltanissetta, 24 di Niscemi, 13 di San Cataldo, 7 di Serradifalco, 5 di Mussomeli, 5 di Mazzarino, 4 di Santa Caterina Villarmosa, 3 di Delia, 3 di Marianopoli, 2 di Acquaviva Platani, 2 di Butera, 2 di Riesi, 1 di Campofranco, 1 di Milena e 1 di Sommatino.

Questo quanto emerge analizzando i dati forniti dal manager dell’Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi in provincia sono 9.679. Di questi, 6 pazienti sono in Terapia Intensiva, 69 sono ricoverati in Malattie Infettive mentre 8 sono ricoverati fuori provincia. Ed ecco la distribuzione dei contagi sul territorio: Acquaviva Platani 12; Bompensiere 3; Butera 87; Campofranco 121 (1 in malattie infettive fuori provincia); Caltanissetta 1.662 (20 in Malattie Infettive e 2 fuori provincia); Delia 107 (1 in malattie infettive); Gela 4.453 (30 in malattie infettive, 4 in Terapia Intensiva e 1 fuori provincia); Marianopoli 45 (2 in malattie infettive); Mazzarino 331 (1 in malattie infettive); Milena 38 (1 in malattie infettive); Montedoro 39; Mussomeli 322 (2 fuori provincia); Niscemi 759 (3 in malattie infettive e 1 in Terapia Intensiva); Resuttano 49 (1 in Malattie Infettive); Riesi 308 (1 in malattie infettive); San Cataldo 581 (2 in malattie infettive e 1 fuori provincia); Santa Caterina 132 (1 in malattie infettive); Serradifalco 120 (3 in Malattie Infettive e 1 in fuori provincia), Sommatino 176 (1 in malattie infettive), Sutera 21; Vallelunga 239 (1 in malattie infettive) e Villalba 71.



