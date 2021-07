Cronaca 2517

Coronavirus, in provincia di Caltanissetta 85 nuovi casi. Stabili i ricoveri

Attualmente i positivi al covid-19 in provincia di Caltanissetta sono 949, di questi 27 sono ricoverati in Malattie Infettive

Rita Cinardi

20 Luglio 2021 18:30

Nelle ultime 24 ore riscontro di 85 pazienti positivi al SARS CoV-2, tutti in isolamento domiciliare: 78 pazienti di Gela, 4 di Niscemi, 2 di Caltanissetta e 1 di San Cataldo. Ricoverati in degenza ordinaria 2 pazienti: 1 di Niscemi e 1 di Gela. Dimessi dalla degenza ordinaria 1 paziente di Caltanissetta e 1 di Gela, in isolamento domiciliare. Guariti da Covid-19 altri 28 pazienti: 12 di San Cataldo, 9 di Caltanissetta, 4 di Gela, 1 di Niscemi, 1 di Serradifalco e 1 di Bompensiere. Attualmente i positivi al covid-19 in provincia di Caltanissetta sono 949, di questi 27 sono ricoverati in Malattie Infettive. Non si registra nessun ricovero in terapia intensiva. (Notizia in aggiornamento)



