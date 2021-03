Cronaca 1203

Coronavirus, in provincia di Caltanissetta 8 casi di variante inglese

Sono tre intanto i pazienti nisseni ricoverati tra ieri sera e la giornata di oggi in Terapia Intensiva Covid-19

12 Marzo 2021 22:36

Otto tamponi su nove inviati al Policlinico di Palermo dal laboratorio dell'ospedale Sant'Elia sono risultati positivi alla variante inglese. Nel corso dell'esame di laboratorio i tamponi avevano presentato caratteristiche differenti rispetto ai precedenti e per questo erano stati inviati al Policlinico l'8 marzo. La conferma, per 8 su 9, è arrivata oggi. L'altro tampone non apparteneva a nessuna variante. Intanto si aggrava il bilancio dei positivi in provincia di Caltanissetta con 34 casi in più di cui 26 nisseni. Inoltre tra ieri sera e oggi sono stati ricoverati in terapia intensiva Covid-19 tre nisseni, un uomo e una donna, entrambi di 63 anni, e una donna di 72 anni.



