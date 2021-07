Coronavirus, in provincia di Caltanissetta 77 nuovi casi. Nel capoluogo il 9% in più dei vaccinati rispetto a Gela

Adesso il totale dei positivi in provincia è di 782, di cui 26 ricoverati in malattie infettive e 756 in isolamento domiciliare

Rita Cinardi

18 Luglio 2021 17:44

Nelle ultime 24 ore riscontro di 77 pazienti positivi al SARS CoV-2, tutti in isolamento domiciliare: 47 pazienti di Gela, 21 di Mazzarino, 5 di Caltanissetta, 3 di Niscemi e 1 di San Cataldo. Ricoverati in degenza ordinaria: 1 paziente di Mazzarino e 1 di Gela. Dimessi dalla UOC Malattie Infettive 2 pazienti: 1 di Gela e 1 di Caltanissetta. Guariti da Covid-19 altri 21 pazienti: 8 di San Cataldo, 7 di Mazzarino, 2 di Gela, 2 di Caltanissetta e 2 di Santa Caterina Villarmosa. E' quanto riportato nel bollettino di questo pomeriggio dal direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone.

Adesso il totale dei positivi in provincia è di 782, di cui 26 ricoverati in malattie infettive e 756 in isolamento domiciliare. Nessun ricovero in terapia intensiva. Secondo l'ultimo report a disposizione, aggiornato al 12 luglio, in provincia di Caltanissetta hanno ricevuto almeno la prima dose di faccino 138.462 persone. A Caltanissetta la percentuale dei vaccinati è pari al 53.06% mentre a Gela è pari al 44,35%.



