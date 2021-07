Cronaca 2095

Coronavirus, in provincia di Caltanissetta 77 nuovi casi ma i ricoveri sono in calo

La maggior parte dei contagi si registra a Gela, mentre il maggior numero di ricoverati provengono da Mazzarino

Rita Cinardi

22 Luglio 2021 20:51

Nelle ultime 24 ore riscontro di 77 pazienti positivi al SARS CoV-2, tutti in isolamento domiciliare: 66 pazienti di Gela, 4 di Mazzarino, 2 di Caltanissetta, 2 di Riesi, 1 di Niscemi, 1 di Sommatino e 1 di Sutera. Dimessi dalla degenza ordinaria 5 pazienti: 1 di Mazzarino, 1 di Santa Caterina Villarmosa, 1 di Resuttano, 1 di Caltanissetta e 1 proveniente da fuori provincia. Guariti da Covid-19: 16 pazienti di Gela, 3 di Vallelunga Pratameno, 3 di Caltanissetta, 2 di Niscemi, 2 di Santa Caterina Villarmosa, 1 di San Cataldo e 1 di Sommatino. E' quanto riportato nell'ultimo bollettino del direttore generale dell'Asp Alessandro Caltagirone.

Attualmente i positivi al covid-19 in provincia sono 1.082, di questi 23 sono ricoverati in Malattie Infettive. Non ci sono ricoverati in terapia intensiva. Questa la distribuzione dei contagi sul territorio: Gela 617 (di cui 7 ricoverati in Malattie Infettive), Mazzarino 222 (di cui 10 ricoverati in Malattie Infettive), Riesi 96 (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), Caltanissetta 59 (di cui 4 ricoverati in Malattie Infettive), San Cataldo 31, Vallelunga 19, Niscemi 17, Butera 8, Serradifalco 5, Santa Caterina Villarmosa 1, Sommatino 2, Delia 2, Mussomeli 2 e Sutera 1. I comuni che registrano zero casi sono Acquaviva Platani, Bompensiere, Campofranco, Marianopoli, Milena, Resuttano, Montedoro e Villalba.



