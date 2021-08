Cronaca 3031

Coronavirus, in provincia di Caltanissetta 57 nuovi casi. Stabili i ricoveri

E' sempre Gela a far registrare il maggior numero di contagi, seguita d Mazzarino e Riesi

Rita Cinardi

01 Agosto 2021 18:36

Nelle ultime 24 ore riscontro di 57 pazienti positivi al SARS CoV-2, tutti in isolamento domiciliare: 33 pazienti di Gela, 8 di Mazzarino, 6 di Riesi, 4 di San Cataldo, 4 di Niscemi, 1 di Caltanissetta e 1 di Delia. Nessuna variazione dei ricoveri nelle ultime 24 ore. Guariti da Covid-19 altri 38 pazienti: 16 di Gela, 10 di Riesi, 4 di Mazzarino, 3 di Delia, 2 di Caltanissetta, 2 di San Cataldo, 1 di Mussomeli, 1 di Sutera e 1 di Vallelunga Pratameno. Questo quanto emerge analizzando i dati forniti dal manager dell’Asp nissena, Alessandro Caltagirone nel consueto bollettino.

Ed ecco la distribuzione dei contagi sul territorio: Butera 7; Campofranco 2 (1 in malattie infettive); Caltanissetta 46 (1 in malattie infettive); Delia 11 (1 in malattie infettive); Gela 982 (12 in malattie infettive); Mazzarino 265 (14 in malattie infettive e 1 in un altro presidio); Mussomeli 6; Niscemi 74 (1 in malattie infettive); Riesi 148 (6 malattie infettive); San Cataldo 17 (1 in malattie infettive); Santa Caterina 2; Serradifalco 7; Sommatino 14; Vallelunga 8. I ricoverati in malattie infettive sono 38 mentre i pazienti in isolamento domiciliare sono 1.552. Nessun paziente risulta ricoverato in terapia intensiva. Complessivamente, gli attuali positivi sono 1590.



