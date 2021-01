Cronaca 751

Coronavirus, in provincia di Caltanissetta 56 positivi in più, 9 nuovi ricoverati e 3 morti

Oggi il numero dei guariti, 67, ha superato quello dei nuovi casi con una diminuzione degli attuali positivi. Ma è boom di nuovi ricoveri in degenza ordinaria

Rita Cinardi

04 Gennaio 2021 22:04

Nelle ultime 24 ore riscontro di 56 pazienti positivi al SARS CoV-2, tutti in isolamento domiciliare: 21 pazienti di Gela, 18 di Caltanissetta, 3 di Mussomeli, 2 di Mazzarino, 2 di Milena, 2 di Niscemi, 2 di Resuttano, 2 di Sommatino, 1 di Bompensiere, 1 di Campofranco, 1 di San Cataldo e 1 di Vallelunga Pratameno. Ricoverati in degenza ordinaria: 5 pazienti di Gela, 2 di Caltanissetta e 2 di Niscemi. Trasferito dalla degenza ordinaria alla UOC Anestesia e Rianimazione 1 paziente di San Cataldo. Dimessi dalla degenza ordinaria: 2 pazienti di Gela e 1 paziente di Niscemi. Deceduti 3 pazienti positivi al SARS CoV-2: 1 donna di Milena di 90 anni, 1 uomo di Caltanissetta di 64 anni e 1 uomo proveniente di Enna di 71 anni. Guariti da Covid-19: 38 pazienti di Gela, 15 di Niscemi, 6 di San Cataldo, 3 di Caltanissetta, 2 di Santa Caterina, 1 di Mussomeli, 1 di Vallelunga e 1 di Riesi.

E' quanto riportato nel bollettino di questo pomeriggio dal direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone, il quale ha anche aggiunto che adesso il dato sui tamponi sarà fornito con cadenza settimanale. Adesso i positivi in provincia sono 988 (-14). Di questi, 76 (+4) sono ricoverati in Malattie Infettive, 8 (-1) in terapia intensiva e 904 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi. I guariti da inizio epidemia sono 3.098, e 96 le persone decedute (di cui 2 in ospedali di altre province). Da inizio epidemia nella nostra provincia sono risultate positive 4.203 persone. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale degli attuali positivi sono: 122 di Caltanissetta (di questi 103 sono in isolamento domiciliare, 18 sono ricoverati in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva), 370 di Gela (di cui 336 in isolamento domiciliare, 31 in Malattie Infettive e 3 in Terapia Intensiva), 59 di Mussomeli (di cui 1 ricoverato in Terapia intensiva), 140 di Niscemi (di cui 134 in isolamento domiciliare, 5 ricoverati in Malattie Infettive e 1 in terapia intensiva), 18 di Mazzarino, 3 di Acquaviva Platani, 94 di Milena (di cui 5 ricoverati in Malattie Infettive e 1 in terapia intensiva), 38 di Butera (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 12 di Campofranco, 6 di Montedoro, 6 di Resuttano, 2 di Serradifalco, 64 di San Cataldo (di cui 58 in isolamento domiciliare, 5 ricoverati in Malattie Infettive e 1 in terapia intensiva), 19 di Riesi (di cui 2 ricoverati in Malattie Infettive), 1 di Delia, 11 di Santa Caterina Villarmosa (di cui 2 ricoverati in Malattie Infettive), 1 di Villalba, 5 di Bompensiere (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 6 di Sommatino, 5 di Vallelunga e 6 provenienti da fuori provincia. Gli unici due comuni a far registrare zero casi sono Marianopoli e Sutera.



