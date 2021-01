Cronaca 723

Coronavirus, in provincia di Caltanissetta 52 morti nel solo mese di gennaio. Il maggior numero di decessi a Gela

Uomini e donne sono morti in egual numero, i primi con un'età media inferiore. In un solo mese il 37% del totale delle vittime da inizio epidemia

Rita Cinardi

30 Gennaio 2021 20:44

Sono 52 le persone decedute per covid-19 nel mese di gennaio in provincia di Caltanissetta. Di queste 31 erano di Gela, 5 di Caltanissetta, 5 di fuori provincia, 4 di Niscemi, 4 di Milena, 1 di San Cataldo, 1 di Mussomeli e 1 di Riesi. Su 52 vittime 26 erano uomini e 26 donne, i primi con un'età media di 79,2 anni e le donne con un'età media di 83,4 anni. A Gela, che purtroppo ha registrato in un solo mese un numero altissimo di decessi (visto anche il numero elevato di contagi, ora per fortuna in discesa) le vittime più giovani avevano 55, 56 e 58 anni. Il 37% dei decessi nella nostra provincia da inizio epidemia si è registrato nel solo mese di gennaio. In totale sono 140 i decessi su 6.024 casi totali. C'è anche da sottolineare che la provincia di Caltanissetta ha un tasso di letalità pari al 2.32%, uno dei più bassi a livello nazionale. Il maggior numero di morti si è registrato a Gela (51 su un totale di 2.647 casi), Caltanissetta (20 su 954 casi totali), Niscemi (14 su 840), San Cataldo (8 su 505), Milena (5 su 144), Riesi (4 su 127), Mazzarino (3 su 193).

Sono 52 le persone decedute per covid-19 nel mese di gennaio in provincia di Caltanissetta. Di queste 31 erano di Gela, 5 di Caltanissetta, 5 di fuori provincia, 4 di Niscemi, 4 di Milena, 1 di San Cataldo, 1 di Mussomeli e 1 di Riesi. Su 52 vittime 26 erano uomini e 26 donne, i primi con un'età media di 79,2 anni e le donne con un'età media di 83,4 anni. A Gela, che purtroppo ha registrato in un solo mese un numero altissimo di decessi (visto anche il numero elevato di contagi, ora per fortuna in discesa) le vittime più giovani avevano 55, 56 e 58 anni. Il 37% dei decessi nella nostra provincia da inizio epidemia si è registrato nel solo mese di gennaio. In totale sono 140 i decessi su 6.024 casi totali. C'è anche da sottolineare che la provincia di Caltanissetta ha un tasso di letalità pari al 2.32%, uno dei più bassi a livello nazionale. Il maggior numero di morti si è registrato a Gela (51 su un totale di 2.647 casi), Caltanissetta (20 su 954 casi totali), Niscemi (14 su 840), San Cataldo (8 su 505), Milena (5 su 144), Riesi (4 su 127), Mazzarino (3 su 193).

News Successiva Spari contro un'auto nella notte a Gela: la polizia avrebbe già individuato l'autore

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare