Cronaca 258

Coronavirus, in provincia di Caltanissetta 5 nuovi casi e 3 decessi: positivi scendono sotto quota mille

Sono stati 89 i pazienti guariti nelle ultime 24 ore, 3 i ricoverati e 2 i dimessi. Ecco il report nei comuni

Rita Cinardi

12 Settembre 2021 18:02

Nelle ultime 24 ore riscontro di 5 pazienti positivi al SARS CoV-2, tutti in isolamento domiciliare: 4 pazienti di Caltanissetta e 1 di Gela. Ricoverati in degenza ordinaria 3 pazienti: 1 di Caltanissetta, 1 di Milena e 1 di San Cataldo. Dimessi dalla degenza ordinaria 2 pazienti: 1 di Campofranco e 1 di Niscemi, entrambi in isolamento domiciliare. Trasferito fuori provincia 1 paziente di Niscemi positivo al Covid-19. Deceduti 3 pazienti ricoverati in degenza ordinaria: 1 di Caltanissetta, 1 di Niscemi e 1 di Butera. Guariti da Covid-19 altri 89 pazienti: 39 di Niscemi, 21 di Gela, 14 di Caltanissetta, 5 di Mussomeli, 3 di Santa Caterina Villarmosa, 3 di Sommatino, 2 di Butera, 1 di Campofranco e 1 di Mazzarino.

Questo quanto emerge analizzando i dati forniti dal manager dell’Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi in provincia sono 994 (-87). Di questi 51 (-3) sono ricoverati in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva. Altri 3 pazienti sono ricoverati fuori provincia. Ed ecco la distribuzione dei contagi sul territorio: Acquaviva Platani 2, Butera 29 (1 in malattie infettive); Campofranco 24; Caltanissetta 129 (15 in malattie infettive); Delia 2; Gela 302 (13 in malattie infettive e 1 in terapia intensiva); Mazzarino 28 (1 in malattie infettive); Milena 6 (1 in malattie infettive); Mussomeli 18 (1 in malattie infettive); Niscemi 327 (10 in malattie infettive, 1 in terapia intensiva, 1 fuori provincia); Riesi 17 (2 in malattie infettive); San Cataldo 37 (1 in malattie infettive); Santa Caterina 17 (1 fuori provincia); Serradifalco 19 (1 in malattie infettive); Sommatino 31 (1 fuori provincia); Vallelunga 1 (in malattie infettive).



Nelle ultime 24 ore riscontro di 5 pazienti positivi al SARS CoV-2, tutti in isolamento domiciliare: 4 pazienti di Caltanissetta e 1 di Gela. Ricoverati in degenza ordinaria 3 pazienti: 1 di Caltanissetta, 1 di Milena e 1 di San Cataldo. Dimessi dalla degenza ordinaria 2 pazienti: 1 di Campofranco e 1 di Niscemi, entrambi in isolamento domiciliare. Trasferito fuori provincia 1 paziente di Niscemi positivo al Covid-19. Deceduti 3 pazienti ricoverati in degenza ordinaria: 1 di Caltanissetta, 1 di Niscemi e 1 di Butera. Guariti da Covid-19 altri 89 pazienti: 39 di Niscemi, 21 di Gela, 14 di Caltanissetta, 5 di Mussomeli, 3 di Santa Caterina Villarmosa, 3 di Sommatino, 2 di Butera, 1 di Campofranco e 1 di Mazzarino. Questo quanto emerge analizzando i dati forniti dal manager dell'Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi in provincia sono 994 (-87). Di questi 51 (-3) sono ricoverati in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva. Altri 3 pazienti sono ricoverati fuori provincia. Ed ecco la distribuzione dei contagi sul territorio: Acquaviva Platani 2, Butera 29 (1 in malattie infettive); Campofranco 24; Caltanissetta 129 (15 in malattie infettive); Delia 2; Gela 302 (13 in malattie infettive e 1 in terapia intensiva); Mazzarino 28 (1 in malattie infettive); Milena 6 (1 in malattie infettive); Mussomeli 18 (1 in malattie infettive); Niscemi 327 (10 in malattie infettive, 1 in terapia intensiva, 1 fuori provincia); Riesi 17 (2 in malattie infettive); San Cataldo 37 (1 in malattie infettive); Santa Caterina 17 (1 fuori provincia); Serradifalco 19 (1 in malattie infettive); Sommatino 31 (1 fuori provincia); Vallelunga 1 (in malattie infettive).

Ti potrebbero interessare