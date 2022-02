Cronaca 1945

Coronavirus, in provincia di Caltanissetta 462 nuovi casi: deceduti altri due pazienti

Aumenta la curva dei contagi e aumenta anche il numero delle vittime

Redazione

Nelle ultime 24 ore riscontro di 462 pazienti positivi al SARS CoV-2, tutti in isolamento domiciliare: 117 pazienti di Caltanissetta, 89 di San Cataldo, 64 di Niscemi, 52 di Gela, 49 di Mazzarino, 18 di Riesi, 13 di Mussomeli, 12 di Milena, 12 di Vallelunga Pratameno, 9 di Butera, 8 di Serradifalco, 7 di Santa Caterina Villarmosa, 3 di Campofranco, 2 di Marianopoli, 2 di Sommatino, 2 di Villalba, 1 di Bompensiere, 1 di Delia e 1 di Resuttano. Ricoverati in degenza ordinaria: 1 paziente di Niscemi, 1 di Gela e 1 di San Cataldo. Deceduti 2 pazienti di Gela positivi al SARS CoV-2. Guariti: 139 pazienti di Gela, 117 di Caltanissetta, 94 di Niscemi, 54 di Mazzarino, 38 di San Cataldo, 25 di Santa Caterina Villarmosa, 14 di Mussomeli, 11 di Riesi, 6 di Delia, 6 di Vallelunga Pratameno, 5 di Butera, 3 di Marianopoli, 3 di Milena, 2 di Acquaviva Platani, 2 di Campofranco, 2 di Sommatino, 1 di Resuttano e 1 di Bompensiere.

Questo quanto emerge analizzando i dati forniti dal manager dell’Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi in provincia sono 5.216. Di questi, 5 pazienti sono in Terapia Intensiva, 70 sono ricoverati in Malattie Infettive mentre 3 sono ricoverati fuori provincia. Ed ecco la distribuzione dei contagi sul territorio: Acquaviva Platani 26; Bompensiere 6; Butera 46 (1 in malattie infettive); Campofranco 55; Caltanissetta 1.348 (3 in Terapia Intensiva, 13 in Malattie Infettive e 2 fuori provincia); Delia 32; Gela 1.214 (17 in malattie infettive, 1 fuori provincia); Marianopoli 21 (3 in malattie infettive); Mazzarino 283 (4 in malattie infettive); Milena 30; Montedoro 14; Mussomeli 301 (2 in Malattie Infettive); Niscemi 783 (6 in malattie infettive e 1 in Terapia Intensiva); Resuttano 19 (1 in Malattie Infettive); Riesi 123 (6 in malattie infettive); San Cataldo 540 (6 in malattie infettive); Santa Caterina 104 (3 in malattie infettive); Serradifalco 79; Sommatino 83 (1 in malattie infettive), Sutera 9; Vallelunga 83 (2 in malattie infettive) e Villalba 11.



© Riproduzione riservata

