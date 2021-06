Cronaca 950

Coronavirus, in provincia di Caltanissetta 25 nuovi casi. Nessun ricoverato in terapia intensiva

Nelle ultime 24 ore si registra anche un decesso e altre 24 persone guarite

Rita Cinardi

30 Giugno 2021 17:38

Nelle ultime 24 ore riscontro di 25 pazienti positivi al SARS CoV-2, tutti in isolamento domiciliare: 10 pazienti di Gela, 10 di Mazzarino, 2 di San Cataldo, 1 di Caltanissetta, 1 di Niscemi e 1 di Vallelunga Pratameno. Ricoverati in degenza ordinaria 2 pazienti: 1 di Gela e 1 di Mazzarino già in isolamento domiciliare. Trasferito dalla UOC Anestesia e Rianimazione in degenza ordinaria 1 paziente di Gela. Dimessi dalla degenza ordinaria 4 pazienti: 2 di Gela, 1 di Niscemi e 1 di Santa Caterina Villarmosa. Deceduto 1 paziente di Niscemi positivo al SARS CoV-2. Guariti: 15 pazienti di Gela, 3 di Caltanissetta, 3 di Santa Caterina Villarmosa, 2 di Niscemi e 1 di Riesi.

E' quanto riportato nel bollettino diramato dal direttore generale dell'Asp Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi sono 353, di questi 341 si trovano in isolamento domiciliare, 12 sono ricoverati in malattie infettive e nessuno in terapia intensiva. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale: 52 a Caltanissetta (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 113 a Gela (di cui 3 in Malattie Infettive), 67 a Santa Caterina Villarmosa (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 42 a Mazzarino (di cui 3 in Malattie Infettive), 40 a San Cataldo, 22 a Niscemi (di cui 1 in Malattie Infettive), 4 a Riesi, 3 a Vallelunga, 2 a Serradifalco, 2 a Marianopoli, 2 a Butera, 1 a Musssomeli. Si registrano zero casi ad Acquaviva Platani, Bompensiere, Campofranco, Delia, Milena, Montedoro, Resuttano, Sommatino, Sutera e Villalba.



