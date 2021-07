Cronaca 2282

Coronavirus, in provincia di Caltanissetta 23 nuovi casi e 14 guariti. Salgono i contagi a Gela

Adesso i positivi in provincia sono 382, di questi 15 sono ricoverati in Malattie Infettive.

Rita Cinardi

05 Luglio 2021 19:28

Nelle ultime 24 ore riscontro di 23 pazienti positivi al SARS CoV-2, tutti in isolamento domiciliare: 14 pazienti di Gela, 6 di San Cataldo, 2 di Caltanissetta e 1 di Niscemi. Nessuna variazione sui ricoveri ordinari. Guariti da Covid-19: 7 pazienti di Caltanissetta, 5 di Gela, 1 di Niscemi e 1 di Santa Caterina Villarmosa. E' quanto emerge dal bollettino inviato oggi pomeriggio dal direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi in provincia sono 382, di questi 15 sono ricoverati in Malattie Infettive.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale è Gela a far registrare il maggior numero di casi 127 (di cui 4 ricoverati in Malattie Infettive), seguita da Mazzarino 65 (di cui 5 in Malattie Infettive), San Cataldo (51), Caltanissetta 50 (di cui 3 ricoverati in Malattie Infettive), Santa Caterina Villarmosa 41 (di cui 1 in Malattie Infettive), Niscemi (19), Vallelunga (10), Riesi (7), Serradifalco (3), Sommatino (3), Butera (2), Mussomeli (1), Marianopoli (1). Sono 2 i pazienti ricoverati provenienti da fuori provincia. I comuni che registrano zero contagi sono: Acquaviva Platani, Bompensiere, Campofranco, Delia, Milena, Montedoro, Resuttano, Sutera e Villalba.



