Cronaca 571

Coronavirus, in provincia di Caltanissetta 16 nuovi casi e 18 guariti. Lieve aumento dei positivi a Gela

Nelle ultime 24 ore ricoverato un paziente di Niscemi. Per il primo giorno, probabilmente per effetto dei pochi tamponi fatti domenica, non si registrano cali significativi del totale dei casi

Redazione

07 Giugno 2021 21:10

Nelle ultime 24 ore riscontro di 16 pazienti positivi al SARS CoV-2, tutti in isolamento domiciliare: 12 pazienti di Gela, 3 di Niscemi e 1 di Caltanissetta. Ricoverato in degenza ordinaria 1 paziente di Niscemi. Guariti da Covid-19 altri18 pazienti: 6 di Gela, 6 di Riesi, 3 di Niscemi, 2 di Caltanissetta e 1 di Montedoro.

Adesso i positivi in provincia sono 234 (-1). Di questi, 19 (+1) sono ricoverati in Malattie Infettive, 3 in terapia intensiva e 212 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi. I guariti da inizio epidemia sono 11.046, e 226 le persone decedute (di cui 2 in ospedali di altre province). Da inizio epidemia nella nostra provincia sono risultate positive 11.523 persone.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale degli attuali positivi sono: 15 di Caltanissetta, 69 di Gela (di cui 60 in isolamento domiciliare, 8 in Malattie Infettive e 1 in terapia intensiva), 1 di Mussomeli (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 76 di Niscemi (di cui 3 ricoverati in Malattie Infettive e 1 in terapia intensiva), 1 di Serradifalco, 3 di Sommatino, 3 di San Cataldo, 55 di Riesi (di cui 4 ricoverati in Malattie Infettive), 2 di Santa Caterina Villarmosa, 1 di Acquaviva Platani, 4 di Delia, 1 di Marianopoli (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive) e 3 proveniente da altra provincia. I comuni dove si registrano zero casi sono Montedoro, Resuttano, Mazzarino, Butera, Villalba, Bompensiere, Campofranco, Milena, Sutera e Vallelunga.



