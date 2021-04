Cronaca 477

Coronavirus, in provincia di Caltanissetta 103 nuovi casi: la maggior parte a Gela e nel capoluogo. Ma ci sono 107 guariti

Cresce il numero dei ricoveri in terapia intensiva. Deceduta nelle ultime 24 ore una paziente di 57 anni di Serradifalco

Rita Cinardi

22 Aprile 2021 20:16

Nelle ultime 24 ore riscontro di 103 pazienti positivi al SARS CoV-2, tutti in isolamento domiciliare: 37 pazienti di Gela, 30 di Caltanissetta, 9 di Mazzarino, 8 di Niscemi, 7 di Serradifalco, 5 di Marianopoli, 3 di San Cataldo, 3 di Riesi e 1 di Mussomeli. Ricoverati in degenza ordinaria: 3 pazienti di Gela, 1 di Niscemi e 1 di San Cataldo. Trasferiti dalla degenza ordinaria alla UOC Anestesia e Rianimazione 3 pazienti: 1 di Marianopoli, 1 di Sommatino e 1 di Gela. Dimessi dalla degenza ordinaria: 2 pazienti di Caltanissetta e 1 di San Cataldo. Deceduto 1 paziente di Serradifalco positivo al SARS CoV-2 (si tratta di una donna di 57 anni). Guariti altri 107 pazienti: 60 di Caltanissetta, 38 di Mazzarino, 4 di Gela, 4 di Serradifalco e 1 di Niscemi.

E' quanto riportato nel bollettino di questo pomeriggio dal direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi in provincia sono 1.636 (-4). Di questi, 83 (-1) sono ricoverati in Malattie Infettive, 11 (+2) in terapia intensiva e 1.542 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi. I guariti da inizio epidemia sono 8.240, e 197 le persone decedute (di cui 2 in ospedali di altre province). Da inizio epidemia nella nostra provincia sono risultate positive 10.787 persone.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale degli attuali positivi sono: 447 di Caltanissetta (di questi 410 sono in isolamento domiciliare, 35 in Malattie Infettive e 2 in terapia intensiva), 456 di Gela (di cui 434 in isolamento domiciliare, 17 in Malattie Infettive e 5 in terapia intensiva), 94 di Mussomeli (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 158 di Niscemi (di cui 5 ricoverati in Malattie Infettive), 93 di Mazzarino (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 56 di Serradifalco, 33 di Sommatino (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 107 di San Cataldo (di cui 7 ricoverati in Malattie Infettive e 2 in terapia intensiva), 25 di Riesi (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 9 di Montedoro (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 16 di Delia (di cui 2 ricoverati in Malattie Infettive), 7 di Vallelunga (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 5 di Villalba, 2 di Milena, 14 di Santa Caterina Villarmosa (di cui 3 ricoverati in Malattie Infettive), 20 di Resuttano (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 5 di Butera, 31 di Acquaviva Platani, 42 di Marianopoli (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive e 1 in terapia intensiva), 5 di Bompensiere, 4 di Campofranco e 7 provenienti da altra provincia.

Adesso l'unico comune che registra zero casi è Sutera



