Coronavirus, in provincia di Caltanissetta 87 nuovi casi e un nuovo ricovero

Cronaca 1548

Nelle ultime 24 ore sono guarite altre 65 persone. Il totale dei positivi è in lieve aumento

Rita Cinardi

Nelle ultime 24 ore riscontro di 87 pazienti positivi al SARS coV-2, tutti in isolamento domiciliare: 36 pazienti di Gela, 24 di Caltanissetta, 6 di Campofranco, 5 di Niscemi, 4 di San Cataldo, 2 di Riesi, 2 di Santa Caterina Villarmosa, 1 di Bompensiere, 1 di Mazzarino, 1 di Milena, 1 di Mussomeli, 1 di Resuttano, 1 di Serradifalco, 1 di Sutera e 1 di Vallelunga Pratameno. Ricoverato in degenza ordinaria 1 paziente di Gela. Guariti da Covid-19 altri 65 pazienti: 32 di Gela, 15 di Caltanissetta, 3 di Mazzarino, 3 di Niscemi, 2 di Butera, 2 di Milena, 2 di Mussomeli, 2 di San Cataldo, 2 di Riesi, 1 di Campofranco e 1 di Montedoro.(Notizia in aggiornamento)



