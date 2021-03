Coronavirus, in arrivo il nuovo decreto per il dopo Pasqua: proroga o modifiche per scuola e spostamenti

Coronavirus, in arrivo il nuovo decreto per il dopo Pasqua: proroga o modifiche per scuola e spostamenti

Tra i temi principali ci sono gli spostamenti, ma soprattutto la scuola, che con la chiusura e la didattica a distanza sta mettendo a dura prova alunni e famiglie

24 Marzo 2021 07:38

Un lieve calo della curva dei contagi e la previsione che dopo Pasqua la situazione dovrebbe migliorare spinge il governo a valutare cambiamenti graduali delle misure. Avverrà dopo le feste, secondo quanto trapela, anche perchè il 6 aprile scadrà il decreto legge che ha stabilito 3 giorni di zona rossa in tutta Italia a cavallo della Pasqua.

"Pensiamo che dopo la Pasqua la situazione migliorerà gradualmente - dice il ministro dell'Economia Daniele Franco -, e poi ci muoveremo con gradualità verso una situazione più normale a maggio e giugno: questo grazie alla disponibilità dei vaccini e all'aiuto che arriva dalla stagione più calda". Il nuovo decreto legge con le misure anti-Covid dovrebbe arrivare la prossima settimana.

Lo confermano diverse fonti governative, spiegando che una discussione politica non c'è ancora stata, ma il lavoro istruttorio sarebbe già iniziato. Tra i temi principali ci sono gli spostamenti, ma soprattutto la scuola, che con la chiusura e la didattica a distanza sta mettendo a dura prova alunni e famiglie.

Diversi ministri invocano la riapertura in presenza anche in zona rossa, fino alla prima media. "Lavoriamo giorno e notte per poter riaprire", afferma il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, ricordando di aver chiesto, anche in Consiglio dei ministri, che le scuole siano le prime a riaprire, quanto prima, in condizioni di sicurezza, "a partire dai più piccoli che devono essere i primi a poter tornare".

Il premier Mario Draghi aveva detto: "La scuola sarà la prima a riaprire quando la situazione dei contagi lo permetterà. Riprendendo perlomeno la frequenza fino alla prima media". "Valutare la riapertura in zona rossa almeno della scuola d'infanzia e della primaria", ha chiesto ieri la ministra delle Pari opportunità Elena Bonetti.

Tra i ministri c'è però chi invoca prudenza e invita a guardare alla stretta decisa proprio in queste ore in Germania, che ha prorogato il lockdown duro fino al 18 aprile, pur con meno contagi e meno morti dell'Italia (ma scuole e asili rimarranno aperti, al momento, con test-antigenici veloci due volte a settimana).

Tra le ipotesi che si fanno in queste ore c'è anche quella di una proroga delle misure oggi in vigore fino al 15 aprile, ma il ministro della Salite Roberto Speranza assicura che non è stata ancora presa una decisione. "Nessuna decisione è stata assunta in questo momento, ci confronteremo nei prossimi giorni. Oggi abbiamo analizzato la curva ma non abbiamo discusso di misure e non c'è alcuna decisione che va in questa direzione".

L'incontro a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, il ministro della Salute e i rappresentanti del Comitato tecnico scientifico (Cts) Franco Locatelli e Silvio Brusaferro sarebbe servito a fare un punto sul quadro epidemiologico e si sarebbero esaminate le curve del contagio ma non si sarebbe discusso nemmeno della campagna di vaccinazione.(Gds.it)



