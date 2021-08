Cronaca 1651

Coronavirus, impennata di contagi in Sicilia: i nuovi casi sono 1.508. Crescono i ricoveri

Crescono ancora i ricoveri (22), così come i decessi (12) che sono stati comunicati oggi ma dalla Regione

Redazione

20 Agosto 2021 17:31

Sono 1.508 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 17.543 tamponi processati e l'indice di positività è al 8,6% (8,5%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.377 i nuovi casi a fronte di 16.265 tamponi processati. Crescono ancora i ricoveri (22), così come i decessi (12) che sono stati comunicati oggi ma dalla Regione chiariscono che si riferiscono ai giorni precedenti. I guariti in un solo giorno sono stati 933. La Sicilia rimane in zona bianca anche la prossima settimana. Attualmente ci sono 21.265 positivi al Covid in Sicilia, di cui 663 ricoverati (ordinario), 83 in terapia intensiva e 20.519 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 233.997 e i decessi a 6.201. Da inizio pandemia sono state 261.463 le persone contagiate dal Coronavirus nell'Isola. A livello provinciale sono stati 231 i casi riscontrati a Palermo, 411 a Catania, 128 a Messina, 148 a Siracusa, 144 a Ragusa, 101 a Trapani, 135 a Caltanissetta, 147 ad Agrigento e 63 a Enna.

A livello nazionale, sono 7.224 (7.260 nelle 24 ore precedenti) i nuovi casi di Covid e 49 i morti in 24 ore (ieri erano stati 55). Sono 220.656 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Il tasso di positività è del 3,27%. Gli attualmente positivi conteggiati in Italia sono 131.462 (+960 rispetto a ieri) e di questi 3.692 ricoverati con sintomi (+65) e 455 in terapia intensiva (-5) con 26 nuovi ingressi. Le persone sottoposte a isolamento domiciliare sono 127.315. Le regioni con il maggior numero di nuovi casi sono Sicilia (1.508), Lazio (661) ed Emilia Romagna (637). Quelle con l’incremento minore sono Valle d’Aosta (5) e Molise (28).(Gds.it)



