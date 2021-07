Cronaca 2050

Coronavirus, impennata di contagi in provincia di Caltanissetta: i nuovi casi sono 75

La situazione inizia a preoccupare le autorità sanitarie. Da diverse settimane non si contavano così tanti nuovi casi

Redazione

09 Luglio 2021 17:12

Nelle ultime 24 ore riscontro di 75 pazienti positivi al SARS CoV-2, tutti in isolamento domiciliare: 26 pazienti di Gela, 14 di San Cataldo, 12 di Caltanissetta, 11 di Riesi, 4 di Vallelunga Pratameno, 2 di Delia, 2 di Niscemi, 1 di Bompensiere, 1 di Resuttano, 1 d Santa Caterina Villarmosa e 1 di Serradifalco. Ricoverati in degenza ordinaria 5 pazienti positivi al SARS CoV-2: 2 di Caltanissetta, 1 di Mazzarino, 1 di Santa Caterina Villarmosa e 1 proveniente da fuori provincia. Dimessi dalla degenza ordinaria 3 pazienti: 2 di Gela e 1 di Mazzarino. Guariti da Covid-19 altri 29 pazienti: 10 di Gela, 6 di Santa Caterina Villarmosa, 4 di Mazzarino, 4 di San Cataldo, 2 di Caltanissetta, 2 di Niscemi e 1 di Serradifalco.E' quanto emerge dal consueto bollettino diramato dal manager dell'Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone.

Adesso i positivi in provincia di Caltanissetta sono 466. Di questi 445 si trovano in isolamento domiciliare e 21 ricoverati in Malattie Infettive. Questa la distribuzione territoriale: Caltanissetta 57 (di cui 6 ricoverati in Malattie Infettive), Gela 143 (di cui 5 in Malattie Infettive), Mazzarino 116 (di cui 5 in Malattie Infettive), San Cataldo 57, Riesi 27, Santa Caterina 19 (di cui 2 in Malattie Infettive), Vallelunga 17, Niscemi 15, Sommatino 4, Serradifalco 3, Delia 2, Bompensiere 1, Butera 1, Resuttano 1. I comuni che registrano zero casi sono Acquaviva Platani, Campofranco, Marianopoli, Milena, Montedoro, Mussomeli, Sutera e Villalba. Sono 3 i pazienti provenienti da fuori provincia.



