Cronaca 303

Coronavirus, impennata di contagi a Gela: i nuovi casi sono 57. Greco: "Qualcuno a Natale ha esagerato"

La situazione di Gela torna nuovamente a preoccupare. Probabilmente in molti non hanno rispettato le regole

Redazione

03 Gennaio 2021 19:15

Tornano a superare quota mille i positivi al Covid-19 in provincia di Caltanissetta. L’ultimo bollettino, all’indomani delle feste, è allarmante, con un tasso di positività che è arrivato addirittura al 45.34% (78 tamponi positivi su 172 tamponi eseguiti) e il numero di ricoverati che torna a salire. A preoccupare è la situazione di Gela che, nelle ultime ore, ha registrato un aumento di 57 positivi su un totale di 78 casi in più in provincia. “Domani sentirò la direzione strategica dell’Asp – ha dichiarato il sindaco di Gela Lucio Greco – e chiederò alle forze dell’ordine di intensificare i controlli. L’aumento dei contagi è sicuramente legato al mancato rispetto delle regole. E’ molto probabile che molta gente abbia esagerato a Natale, con riunioni e assembramenti e tutto questo è stato motivo di contagio. Vedremmo nelle prossime ore l’evolversi della situazione e dopodiché prenderemo i dovuti provvedimenti”.

Tornano a superare quota mille i positivi al Covid-19 in provincia di Caltanissetta. L’ultimo bollettino, all’indomani delle feste, è allarmante, con un tasso di positività che è arrivato addirittura al 45.34% (78 tamponi positivi su 172 tamponi eseguiti) e il numero di ricoverati che torna a salire. A preoccupare è la situazione di Gela che, nelle ultime ore, ha registrato un aumento di 57 positivi su un totale di 78 casi in più in provincia. “Domani sentirò la direzione strategica dell’Asp – ha dichiarato il sindaco di Gela Lucio Greco – e chiederò alle forze dell’ordine di intensificare i controlli. L’aumento dei contagi è sicuramente legato al mancato rispetto delle regole. E’ molto probabile che molta gente abbia esagerato a Natale, con riunioni e assembramenti e tutto questo è stato motivo di contagio. Vedremmo nelle prossime ore l’evolversi della situazione e dopodiché prenderemo i dovuti provvedimenti”.

News Successiva Gela, anziana di 75 anni guarita dal Covid muore mesi dopo: il figlio non regge al dolore

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare