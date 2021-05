Coronavirus, il tampone rapido arriva anche sugli scaffali dei supermercati

Il tampone antigenico rapido adesso arriva anche nei supermercati. Tra gli scaffali dei grandi market italiani faranno presto la loro comparsa anche i kit dei test per l'autodiagnosi del Covid-19. Si tratta di un tampone nasale, simile a quello che si trova nei centri allestiti dalle Asp, nei laboratori d'analisi privati e nelle farmacie. Il funzionamento è quindi identico: il tampone si inserisce nel naso e poi si sottopone a un reagente che nel giro di 10-15 minuti darà il risultato di "negativo" o "non negativo". I primi supermercati a vendere i tamponi antigenici sono Coop ed Esselunga. Come riporta il Corriere della sera, a Firenze i kit si trovano all'Unicoop già da alcuni giorni. In entrambi i supermercati, ogni cliente ne potrà acquistare massimo tre pezzi in un mese.