Cronaca 5160

Coronavirus, il sindaco: "A Caltanissetta situazione preoccupante, 80% dei casi appartengono alla variante inglese"

Il sindaco Roberto Gambino ha chiesto la proroga della zona rossa alla Regione. Oggi due riunioni del Coc. Le scuole rimarranno chiuse: pronte le ordinanze

Rita Cinardi

05 Aprile 2021 19:50

"Oggi è stata una giornata complicata. Già alle 9.30 ho riunito il Coc (Centro Operativo Comunale ndr) e abbiamo deciso di chiedere la proroga della zona rossa. Abbiamo ricevuto i dati dall’Asp nella notte e l’indice di contagio è pari allo 0.43%. La cosa che più preoccupa di tutto questo, e ve lo dico veramente con il cuore in mano, è che la zona rossa istituita 20 giorni fa non ha prodotto effetti e di fatto i contagi continuano ad aumentare". Lo ha detto il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino durante una diretta su facebook. "Alle 18 ho riunito nuovamente il Coc, questa volta con il direttore sanitario dell'Asp Marcella Santino che ci ha fornito ulteriori dati. Dati che ci hanno portato alla decisione di tenere chiuse le scuole dal 7 al giorno 14".

"L’80% dei contagi - spiega il primo cittadino - è variante inglese e quindi estremamente pericolosa. La situazione è veramente molto preoccupante. Sto chiedendo queste misure a malincuore perché è chiaro che vanno a limitare la libertà di ognuno di noi. Parteciperò alla manifestazione dei commercianti. Perché sono d’accordo con loro. E’ incredibile che nonostante i negozi siano chiusi continuino ad aumentare i contagi. C’è qualcosa che non va. Forse le misure non sono idonee. Probabilmente la soluzione è il lockdown. Perché non è giusto che le palestre e i negozi sono chiusi e altre attività aperte e i contagi aumentano comunque. Nella giornata di ieri ho interessato il sottosegretario Pierpaolo Sileri perché ho chiesto un intervento straordinario da parte del Governo"



